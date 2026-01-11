રિષભ પંત સહિત આ 4 ખેલાડી OUT... પ્રથમ વનડેમાં આવી હોઈ શકે છે ભારતીય ટીમની પ્લેઈંગ-11
IND vs NZ 1st ODI : ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનું ધમાકેદાર બેટિંગ પ્રદર્શન જોવા મળશે તો ઈજામાંથી વાપસી કરી રહેલા શુભમન ગિલ અને શ્રેયસ ઐયર પણ મોટો સ્કોર કરવાનું ટાર્ગેટ રાખશે. ત્યારે પહેલી વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11 કેવી હશે તેના પર એક નજર કરીએ.
IND vs NZ 1st ODI : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે એટલે કે 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરાના કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેદાન પર પુરુષોની આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પહેલીવાર યોજાશે, જેના કારણે તે ચાહકો અને ખેલાડીઓ બંને માટે ખાસ પ્રસંગ બનશે. શુભમન ગિલ ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે માઈકલ બ્રેસવેલ કિવી ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
આ મેચ માટે ભારતીય ટીમની પ્લેઈંગ ઈલેવન કેવી હશે તેના પર બધાની નજર હશે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત ફરી એકવાર પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર થઈ શકે છે. શનિવારે પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન પંતને ઈજા થઈ હતી. પંત ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તાજેતરની ODI શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ તે બંને ટુર્નામેન્ટમાં બેન્ચ પર રહ્યો. કેએલ રાહુલ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, જેના કારણે પંત પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નથી.
આ મેચ માટે ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલની વાપસી સાથે ઓપનિંગ સ્લોટ પહેલાથી જ ભરાઈ ગયો છે. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ પણ તક માટે રાહ જોવી પડી શકે છે. પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નીતિશનું સ્થાન ત્યારે જ નક્કી થશે જો ટીમ મેનેજમેન્ટ બે સ્પેશિયાલિસ્ટ ફાસ્ટ બોલરોને મેદાનમાં ઉતારે.
કોહલી અને રોહિત ફરીથી ધૂમ મચાવશે !
ભારતની બેટિંગ ખૂબ જ મજબૂત લાગે છે. ઇનિંગ્સની શરૂઆત રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ કરશે, જે કોઈપણ બોલિંગ આક્રમણને તોડવામાં સક્ષમ જોડી છે. "ચેઝ માસ્ટર" તરીકે જાણીતા વિરાટ કોહલી ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરશે. શ્રેયસ ઐયર ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ ગયો છે અને ચોથા નંબર પર રમવાનું નિશ્ચિત છે.
વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએલ રાહુલ મધ્યમ ક્રમમાં પાંચમા નંબર પર બેટિંગ કરશે. રવિન્દ્ર જાડેજા અને વોશિંગ્ટન સુંદર બેટ અને બોલ બંને સાથે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણા આ મેચમાં પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરી શકે છે, જ્યારે કુલદીપ યાદવ એકમાત્ર સ્પિનર હશે.
પ્રથમ વનડે માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ અને મોહમ્મદ સિરાજ.
