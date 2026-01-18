Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs NZ : ઇન્દોરમાં વરસાદ બગાડશે મેચની મજા ? હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું લેટેસ્ટ અપડેટ

IND vs NZ 3rd ODI : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની છેલ્લી મેચ રમાશે. ઇન્દોરમાં કરો યા મરોનો મુકાબલો રમાશે. ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી હાલમાં 1-1થી બરાબર છે. જો ભારત આ વનડે શ્રેણી જીતવા માંગે છે, તો તેણે ઇન્દોરના મેદાન પર કોઈપણ કિંમતે જીતવું પડશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:41 AM IST

Trending Photos

IND vs NZ : ઇન્દોરમાં વરસાદ બગાડશે મેચની મજા ? હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું લેટેસ્ટ અપડેટ

IND vs NZ 3rd ODI : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો કરો યા મરો મુકાબલો આજે ઇન્દોરમાં રમાશે. ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી કબજે કરવા માટે ભારતે કોઈપણ કિંમતે આ મેચમાં જીત મેળવવી પડશે. ભારતે વડોદરામાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પહેલી મેચ 4 વિકેટથી જીતી હતી. રાજકોટમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને 7 વિકેટથી હરાવીને વાપસી કરી હતી. ODI શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ આજે બપોરે 1:30 વાગ્યે ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

ઇન્દોરમાં વરસાદ બગાડશે મેચ ?

Add Zee News as a Preferred Source

હવામાન વિભાગ અનુસાર ઇન્દોરમાં આકાશ મોટાભાગે સ્વચ્છ રહેશે, જેના કારણે હોલકર સ્ટેડિયમમાં વરસાદના વિઘ્નની કોઈ શક્યતા નથી. ઇન્દોરમાં તાપમાન 12°C થી 28°C સુધી રહેશે. ભેજનું પ્રમાણ 68% રહેવાની ધારણા છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડે અત્યાર સુધીમાં 122 ODI રમી છે. જેમાં ભારતનું પલડું ભારે છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ 63 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 51 મેચ જીતી છે. એક મેચ ટાઈ રહી હતી, જ્યારે સાત મેચનું પરિણામ આવ્યું નહોતું.

સિરીઝ દાવ પર

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ઘણા મુખ્ય ખેલાડીઓને આરામ આપ્યા પછી બહુ ઓછા લોકોને અપેક્ષા હતી કે નબળી પડી ગયેલી કિવી ટીમ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીને ફાઇનલમાં લઈ જશે. જોકે, સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન માઈકલ બ્રેસવેલ અને તેની ટીમે રાજકોટમાં બીજી ODIમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને મજબૂત ભારતીય ટીમને 7 વિકેટથી હરાવી હતી. હવે, ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી દાવ પર છે. ભારતીય ટીમ આ મેચ જીતવા અને શ્રેણી 2-1થી જીતવા માટે કટિબદ્ધ છે.

વિરાટે આ મેદાન પર અત્યાર સુધી 4 ODI રમી છે

ત્રીજી ODI જીતનાર ટીમ શ્રેણીની વિજેતા બનશે. આ મેચમાં સિનિયર ભારતીય બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીના પ્રદર્શન પર સૌ કોઈની નજર રહેશે. ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં વિરાટનું અત્યાર સુધી સરેરાશ પ્રદર્શન રહ્યું છે. વિરાટે આ મેદાન પર અત્યાર સુધી 4 ODI રમી છે. આમાં તેણે ૩૩ની સરેરાશથી ફક્ત 99 રન બનાવ્યા છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 36 રહ્યો છે. 

તેથી જ્યારે વિરાટ આજે મેદાન પર ઉતરશે, ત્યારે તે પોતાનો જૂનો રેકોર્ડ સુધારવા માંગશે. ઇન્દોરના ચાહકો પણ ઈચ્છશે કે વિરાટ એક યાદગાર ઇનિંગ રમે, કારણ કે આ મેચ પછી તે ખેલાડી તરીકે સ્ટેડિયમમાં ક્યારે પાછો ફરશે તે અંગે કોઈ માહિતી નથી. તેથી વિરાટ રવિવારને પોતાના અને તેના ચાહકો માટે યાદગાર બનાવવા માંગશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
IND vs NZIndia Vs New Zealand 3rd ODIIndore Weather UpdatesRain prediction

Trending news