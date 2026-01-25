Prev
ગુવાહાટીમાં અભિષેક-સૂર્યાની આંધી, ન્યુઝલેન્ડને 10 ઓવરમાં હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયાએ સિરીઝ પર કર્યો કબજો

IND vs NZ 3rd T20: ભારતે ત્રીજી T20 મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું છે. અભિષેક શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવ બન્નેએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે તોફાની અંદાજમાં અડધી સદી ફટકારી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:14 PM IST

India vs New Zealand 3rd T20: ભારતે ત્રીજી T20 મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું છે. અભિષેક શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમ ઈન્ડિયા માટે આક્રમક બેટિંગ કરતા અડધી સદી ફટકારી છે. ગુવાહાટીમાં રમાયેલી આ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ 153 રન બનાવી શકી હતી. જેના જવાબમાં ભારતીય ટીમે માત્ર 60 બોલમાં ટાર્ગેટ પરો કરીને ઇતિહાસ રચી દીધો છે. આ જીતની સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચ મેચોની સિરીઝમાં 3-0ની લીડ મેળવી લીધી છે.

154 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાએ ઇનિંગના પહેલા જ બોલ પર સંજૂ સેમસનની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ઈશાન કિશને પણ તોફાની અંદાજમાં રમતા 13 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા હતા. પરંતુ અભિષેક શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવ અટકવાનું નામ નહોતા લઈ રહ્યા.

અભિષેક શર્માએ આ મેચમાં 14 બોલમાં અડધી સદી પૂરી કરી, જે આંતરરાષ્ટ્રીય T20 ક્રિકેટમાં ભારત માટે બીજી સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી છે. અભિષેક આ મેચમાં 20 બોલમાં 68 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો. આ તોફાની ઇનિંગમાં તેણે 7 ચોગ્ગા અને 5 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. બીજી તરફ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે સતત બીજી મેચમાં અડધી સદી ફટકારી છે. તેણે 26 બોલમાં અણનમ 57 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

માત્ર 60 બોલમાં ટીમ ઈન્ડિયાની શાનદાર જીત
ભારતીય ટીમ ટી20 મેચના પાવરપ્લેમાં બીજો સૌથી મોટો સ્કોર બનાવનારી ટીમ પણ બની ગઈ છે. ભારતીય બેટ્સમેનોએ પ્રથમ 6 ઓવરમાં જ 94 રન ફટકારી દીધા હતા. પાવરપ્લેમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ ઈંગ્લેન્ડના નામે છે, જેણે પ્રથમ 6 ઓવરમાં 95 રન બનાવ્યા હતા. પાવરપ્લે સમાપ્ત થયા બાદ ભારતીય ટીમને 84 બોલમાં 60 રનની જરૂર હતી. પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાએ બાકીના 60 રન માત્ર 24 બોલમાં જ બનાવી નાખ્યા હતા.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

IND vs NZAbhishek SharmaSuryakumar Yadavઈન્ડિયા vs ન્યુઝીલેન્ડઅભિષેક શર્મા

