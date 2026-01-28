Prev
વિશાખાપટ્ટનમમાં કિવીઓનો પલટવાર, દુબેની ધમાલ પણ ટીમ ઈન્ડિયા થઈ ફ્લોપ; ચોથી T20માં ભારતની હાર

IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડે ચોથી T20 મેચમાં ભારતને 50 રનથી હરાવ્યું છે. આ મેચમાં શિવમ દુબેએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે માત્ર 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી, પરંતુ દુબે ટીમને જીત અપાવી શક્યા નહીં.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:17 PM IST

IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડે ચોથી T20 મેચમાં ભારતને 50 રનથી હરાવ્યું છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ચોથી T20 મેચ વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાઈ હતી. જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 215 રનનો વિશાળ સ્કોર ખડક્યો હતો. જેના જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયા 165 રનના સ્કોર પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

216 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત જ ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. ઇનિંગના પહેલા જ બોલ પર અભિષેક શર્મા આઉટ થઈ ગયો હતો. આ મેચમાં સૌની નજર સંજુ સેમસન પર ટકેલી હતી, તેને સારી શરૂઆત પણ મળી, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે તેને 24 રનના સ્કોર પર ક્લીન બોલ્ડ કરી દીધો હતો.

આ વખતે રિંકુ સિંહ, જે સામાન્ય રીતે છઠ્ઠા અને સાતમા ક્રમે બેટિંગ કરવા આવે છે, તેમને નંબર-4 પર પ્રમોટ કરવામાં આવ્યા હતા. રિંકુ સિંહે 30 બોલમાં 39 રનની ટીપીકલ ઇનિંગ રમી હતી. પરંતુ તેમની 130ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રમાયેલી આ ઇનિંગ ટીમ ઈન્ડિયાને જીત અપાવવા માટે અપૂરતી સાબિત થઈ હતી.

શિવમ દુબેની ફિફ્ટી ન આવી કામ
ભારતીય ટીમ 63 રનના સ્કોર સુધીમાં 4 વિકેટ ગુમાવી ચૂકી હતી. આ સમયે શિવમ દુબે બેટિંગ કરવા આવ્યા હતા, જેમણે તાબડતોબ અંદાજમાં શોટ્સ ફટકારવાનું શરૂ કર્યું અને માત્ર 15 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારીને ઇતિહાસ રચી દીધો. તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ભારત માટે ત્રીજી સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બન્યા છે. અભિષેક શર્મા અને યુવરાજ સિંહ તેમનાથી આગળ છે. દુબેએ 23 બોલમાં 65 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી.

ન્યુઝીલેન્ડ માટે ખાસ કરીને કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે મેચનું પાસું પોતાની ટીમ તરફ પલટવાનું કામ કર્યું હતું. તેમણે 4 ઓવરમાં માત્ર 26 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી. સેન્ટનરે સંજુ સેમસન, હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહની વિકેટ લીધી હતી. ચાર મેચ બાદ આ સિરીઝમાં હવે ટીમ ઈન્ડિયા 3-1 થી આગળ છે.

IND vs NZShivam Dube 15 ball fiftyMitchell Santnerટીમ ઈન્ડિયાઈન્ડિયા vs ન્યુઝીલેન્ડ

