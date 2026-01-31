છેલ્લી T20માં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, આ 2 સ્ટાર પ્લેયરની થશે વાપસી, જાણો કોણ થશે બહાર
IND vs NZ 5th T20 : ભારતીય ટીમ આજે પાંચમી T20 મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમશે. આ મેચ માટે પ્લેઇંગ 11માં કેટલાક મોટા ફેરફારો થઈ શકે છે. ત્યારે છેલ્લી મેચમાં કોને તક મળે છે અને કોનું પત્તુ કપાશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IND vs NZ 5th T20 : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પાંચમી અને છેલ્લી મેચ આજે સાંજે 7:00 વાગ્યે તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત આ T20 શ્રેણી પહેલાથી જ જીતી ચૂક્યું છે. ભારત પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં 3-1થી આગળ છે. તિરુવનંતપુરમમાં આ પાંચમી અને છેલ્લી T20 મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં મોટા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
ચોથી મેચમાં છ બેટ્સમેન-પાંચ બોલરની રણનીતિ કામ ન આવી અને ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. તેથી છેલ્લી T20 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થઈ શકે છે. ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ આ મેચમાં રમી શકે છે, કારણ કે ટીમ મેનેજમેન્ટ હાર્દિક પંડ્યાને આરામ આપવાનું વિચારી શકે છે જેથી તેનો વર્કલોડ મેનેજ કરી શકાય.
છેલ્લી T20માં થશે મોટા ફેરફાર !
છેલ્લી બે T20માં આરામ આપવામાં આવેલ સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તી વિશાખાપટ્ટનમમાં ચોથી T20થી નેટમાં સતત બોલિંગ કરી રહ્યો છે અને સારા ફોર્મમાં દેખાય છે. વરુણ ચક્રવર્તીને તિરુવનંતપુરમ T20 માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. તો ઈજાને કારણે ચોથી T20માં બહાર રહેલો ઈશાન કિશન પાંચમી T20 માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં વાપસી કરી શકે છે.
ઈશાન કિશનની થશે વાપસી
પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ઈશાન કિશનની એનર્જી જોઈને લાગે છે કે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ અને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. ઈશાન કિશન નંબર 3 પર ફરીથી પોતાનું સ્થાન મેળવે તેવી શક્યતા છે. આ ઉપરાંત સંજુ સેમસનને ખરાબ ફોર્મ છતાં વધુ એક તક આપવામાં આવી શકે છે.
તિરુવનંતપુરમ ટી20 માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ
