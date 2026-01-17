Prev
ઇન્દોરનું હોલકર સ્ટેડિયમ વિરાટ કોહલી માટે છે અનલકી, 4 મેચમાં બનાવ્યા છે ફક્ત આટલા રન

Virat Kohli Record : ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ ખાસ પ્રભાવશાળી નથી. કોહલીએ અત્યાર સુધી આ મેદાન પર ચાર મેચ રમી છે, પરંતુ હજુ સુધી તેણે એક પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:46 PM IST

Virat Kohli Record : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ 18 જાન્યુઆરીએ શ્રેણીની ત્રીજી વનડેમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયાનો આ મેદાન પર રેકોર્ડ મજબૂત છે, પરંતુ ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી માટે આ મેદાન નસીબદાર રહ્યું નથી. વિરાટ અત્યાર સુધી ODI ક્રિકેટમાં આ મેદાન પર રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. તેથી કોહલી ત્રીજી ODIમાં અહીં મોટી ઇનિંગ્સ રમવાનો પ્રયાસ કરશે.

હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં વિરાટના આંકડા ચોંકાવનારા

વિરાટે ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં અત્યાર સુધી ફક્ત ચાર ODI રમી છે, જેમાં તેણે 33 ની સરેરાશથી ફક્ત 99 રન બનાવ્યા છે. આ મેદાન પર તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર ફક્ત 36 છે, એટલે કે તેણે હજુ સુધી હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. તેથી, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી ODIમાં વિરાટ કેટલા રન બનાવી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે વિરાટ કોહલી આ દિવસોમાં જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે.

વિરાટ પહેલી વનડેમાં સદી ચૂકી ગયો હતો

દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીથી વિરાટ કોહલી જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે. વિરાટે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં શાનદાર બેટિંગ કરી, પહેલી બે મેચમાં સદી અને છેલ્લી વનડેમાં અડધી સદી ફટકારી. ત્યારબાદ તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં 93 રન બનાવ્યા. બીજી મેચમાં તે ફક્ત 23 રન બનાવીને આઉટ થયો. તેથી વિરાટ ત્રીજી મેચમાં બીજી મોટી ઇનિંગ્સ રમવાનો પ્રયાસ કરશે.

સેહવાગ અને પોન્ટિંગનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે વિરાટ 

જો વિરાટ કોહલી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડેમાં સદી ફટકારે છે, તો તે વનડે ફોર્મેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બની જશે, જેના કારણે વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને રિકી પોન્ટિંગનો રેકોર્ડ તૂટશે. સેહવાગ અને પોન્ટિંગે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વનડેમાં છ સદી ફટકારી છે અને વિરાટે પણ છ સદી ફટકારી છે. તેથી બંને દિગ્ગજોને પાછળ છોડવા માટે તેને ફક્ત એક સદીની જરૂર છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

