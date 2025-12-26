Prev
IND vs NZ : ન્યુઝીલેન્ડ સિરીઝ માટે આ દિવસે થશે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત ! ગિલ-ઐયરની થશે વાપસી

IND vs NZ : શુભમન ગિલ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ગિલ સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને તેણે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી છે. વધુમાં શ્રેયસ ઐયર પણ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી ટીમમાં વાપસી કરી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:21 PM IST

IND vs NZ : દક્ષિણ આફ્રિકાને ODI અને T20માં હરાવ્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયા હવે ન્યુઝીલેન્ડની યજમાની કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતીય ટીમ 2026ની શરૂઆત ન્યુઝીલેન્ડ સામે કરશે. કિવી ટીમ ભારત સામે ત્રણ ODI અને પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા ફરી એકવાર ODI શ્રેણીમાં બેટિંગ કરતા જોવા મળશે. શુભમન ગિલે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી છે અને આ શ્રેણીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. શ્રેયસ ઐયર પણ પરત ફરી શકે છે.

ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત ક્યારે થશે ?

BCCI સૌપ્રથમ ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે ભારતની ODI ટીમની જાહેરાત કરશે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, ODI શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ 3 કે 4 જાન્યુઆરીએ જાહેર થઈ શકે છે. ઈજાને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI શ્રેણી ગુમાવનાર શુભમન ગિલ હવે ફિટ છે. જોકે, શ્રેયસ ઐયર વનડે શ્રેણીનો ભાગ બનશે કે કેમ તે અંગે સસ્પેન્સ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઐયર ઘાયલ થયો હતો.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટીમનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વનડે શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ બેટથી ધમાલ મચાવી. વિરાટ કોહલીએ ત્રણમાંથી બે વનડેમાં સદી ફટકારી હતી અને એક અડધી સદી પણ ફટકારી હતી.

હિટમેને પણ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ધુમ મચાવી હતી. કુલદીપ યાદવની બોલિંગ શ્રેષ્ઠ હતી, તેણે ત્રણ મેચમાં કુલ નવ વિકેટ લીધી હતી. ભારતીય ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામે આ પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

