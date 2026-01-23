વર્લ્ડ કપ પહેલાં શુભ સંકેત... -સૂર્યા-કિશનની તોફાની બેટિંગથી ન્યૂઝીલેન્ડ પરાસ્ત, ભારતની સતત બીજી જીત
India vs New Zealand: શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને ન્યુઝીલેન્ડને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમને 209 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડે આપેલા પહાડ જેવા ટાર્ગેટના જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયા જબરદસ્ત અંદાજમાં પોતાની બીજી T20 મેચ પણ જીતવામાં સફળ રહી હતી.
India vs New Zealand: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી 5 મેચોની T20 સિરીઝમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત બીજી મેચમાં શાનદાર જીત નોંધાવી છે. રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને ઈશાન કિશનની તોફાની ઇનિંગ્સના જોરે ભારતે મેચ 7 વિકેટે જીતી લીધી હતી. આ સાથે જ સિરીઝમાં 2-0ની લીડ મેળવી છે.
ટોસ જીતીને ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ન્યુઝીલેન્ડે ટીમ ઈન્ડિયાને 209 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી રચિન રવિન્દ્રએ 44 રન અને કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે સૌથી વધુ 47 રનની ઇનિંગ રમી હતી. છેલ્લી ઓવરોમાં કેપ્ટન સેન્ટનરના ફિનિશિંગ ટચને કારણે ન્યુઝીલેન્ડ જેમ-તેમ કરીને ભારતને 209 રનનો ટાર્ગેટ આપી શક્યું હતું.
ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલા ભારતીય બેટ્સમેનોએ તોફાની બેટિંગ કરતા માત્ર 15.2 ઓવરમાં જ મેચ જીતી લીધી હતી. જીતના હીરો ઈશાન કિશન અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ રહ્યા હતા. આ બન્નેની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ સામે કિવિ ખેલાડીઓનું કંઈ કરી શક્યા નહી. કિશને માત્ર 32 બોલમાં 76 રનની તાબડતોબ ઇનિંગ રમી અને કેપ્ટન સૂર્યકુમારે 82 રનની આક્રમક ઇનિંગ રમીને ટીમ ઈન્ડિયાને શાનદાર અંદાજમાં જીત અપાવી હતી.
સૂર્યાનું શાનદાર કમબેક
લાંબા સમયથી આઉટ ઓફ ફોર્મ ચાલી રહેલા ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 37 બોલમાં 82 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. સૂર્યકુમારે 268 દિવસ પછી T20 ઈન્ટરનેશનલમાં અડધી સદી ફટકારવાનું પરાક્રમ કર્યું છે. નોંધનીય છે કે, કેપ્ટન સૂર્યકુમારનું ફોર્મ T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટો પડકાર હતો, પરંતુ તેમણે તમામ પડકારોનો જડબાતોડ જવાબ આપતા શાનદાર ઇનિંગ રમી છે. સૂર્યાએ ઓક્ટોબર 2024 પછી આ પ્રથમ અડધી સદી ફટકારી છે.
ઈશાનનું તોફાન
ઓપનિંગ બેટ્સમેનો જલ્દી આઉટ થયા બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સાથે બેટિંગની જવાબદારી ઈશાન કિશને સંભાળી હતી. કિશન પાછલી મેચમાં ફ્લોપ રહ્યો હતો, જેના કારણે તેના પર ઘણા સવાલો ઉઠ્યા હતા, પરંતુ તેણે તમામ સવાલોના જવાબ યોગ્ય રીતે આપ્યા. કિશને 32 બોલમાં 76 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને ટીમને બીજી મેચમાં સતત જીત અપાવવાનું કામ કર્યું. સાથે જ તેણે T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં પોતાનું સ્થાન પણ પાકું કરી લીધું છે.
ભારતને મળ્યો હતો 209 રનનો ટાર્ગેટ
આ પહેલા કોન્વેએ ટિમ સાઈફર્ટ સાથે પ્રથમ વિકેટ માટે 3.2 ઓવરમાં 43 રનની પાર્ટનરશિપ કરી હતી. કોન્વે 9 બોલમાં 1 સિક્સર અને 3 ચોગ્ગા સાથે 19 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેના પછીની જ ઓવરમાં સાઈફર્ટ પણ ચાલતો થયો હતો. સાઈફર્ટ 13 બોલમાં 5 ચોગ્ગા સાથે 24 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. કીવી ટીમ 4.2 ઓવરમાં 43 રનના સ્કોર પર પોતાના બન્ને ઓપનર બેટ્સમેનોની વિકેટ ગુમાવી ચૂકી હતી.
અહીંથી રચિન રવીન્દ્રએ ગ્લેન ફિલિપ્સ સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 27 બોલમાં 55 રન જોડીને ટીમને સદીની નજીક પહોંચાડી દીધી હતી. ફિલિપ્સે ટીમના ખાતામાં 19 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ત્યારબાદ રચિન રવીન્દ્રએ મોરચો સંભાળતા 26 બોલમાં 4 છગ્ગા અને 2 સિક્સરની મદદથી 44 રન બનાવ્યા હતા.
કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનર સાતમા નંબરે બેટિંગ કરવા ઉતર્યા હતા. તેમણે માર્ક ચેપમેન (10) સાથે 32 રન, જ્યારે જેક ફાઉલ્ક્સ (અણનમ 15) સાથે 19 બોલમાં 47 રનની અતૂટ ભાગીદારી કરીને ટીમને વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડી હતી.
ભારતીય ટીમ તરફથી કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ 2 વિકેટ લીધી હતી. તેમના સિવાય હાર્દિક પંડ્યા, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી અને શિવમ દુબેએ 1-1 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી. અર્શદીપ સિંહે 4 ઓવરમાં 13.20ની ઈકોનોમી સાથે 53 રન લુટાવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ એક પણ વિકેટ મેળવવામાં સફળ રહ્યા નહોતા.
