T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ અચાનક ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા અર્શદીપ સિંહ? પરત આવીને કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો!
Arshdeep Singh: ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યુઝીલેન્ડને હરાવી ત્યારબાદ અર્શદીપ સિંહ દોડીને બીજે ક્યાંક પહોંચી ગયા હતા. જો કે, થોડી જ વારમાં તેઓ પરત આવ્યા અને ટીમ સાથે જીતની ઉજવણી કરી.
- ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બનતા જ અર્શદીપ સિંહે માંગી માફી
- ન્યૂઝીલેન્ડના ખેલાડી સાથે થયેલી બબાલનો આવ્યો અંત
- અર્શદીપ સિંહ અને ડેરીલ મિશેલ વચ્ચે શું થયું હતું?
Arshdeep Singh: ટીમ ઈન્ડિયાએ ફરી એકવાર T20 વર્લ્ડ કપનું ટાઈટલ પોતાના નામે કરી લીધું છે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટન્સીમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ આ વર્ષે આખા ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. માત્ર એક મેચને બાદ કરતા ટીમ ઈન્ડિયા વિજય રથ પર સવાર રહી અને સતત જીત નોંધાવતી ગઈ. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઈનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું ત્યારે ટીમના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ અચાનક ગાયબ થઈ ગયા. થોડી વાર પછી જ્યારે તેઓ પાછા આવ્યા, ત્યારે તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ ક્યાં ગયા હતા.
મેચ દરમિયાન સામસામે આવી ગયા હતા અર્શદીપ સિંહ અને ડેરીલ મિશેલ
જ્યારે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ મેચ ચાલી રહી હતી, ત્યારે એક એવી ક્ષણ આવી હતી, જ્યારે અર્શદીપ સિંહ અને ન્યુઝીલેન્ડના ડેરીલ મિશેલ સામસામે આવી ગયા હતા. આનાથી ડેરીલ મિશેલ નારાજ થયા અને તેમણે આ બાબતે ફરિયાદ પણ કરી. થોડી જ વારમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે આવીને મિશેલ સાથે વાત કરી અને તેમને શાંત કર્યા. બીજી તરફ અમ્પાયરે અર્શદીપ સિંહને સમજાવ્યા. કદાચ તેમને કહેવામાં આવ્યું હશે કે, આવું ન કરવું જોઈએ, નહીં તો તેમના પર દંડ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ મામલો શાંત થયો અને આગામી જ ઓવરમાં અર્શદીપ અને મિશેલ ગળે મળ્યા હતા.
મેચ પૂરી થતા જ અર્શદીપે ડેરીલ મિશેલને કહ્યું 'સોરી'
જ્યારે મેચ પૂરી થઈ અને ભારતે ન્યુઝીલેન્ડ પર 96 રનની ઐતિહાસિક જીત મેળવી, ત્યારે અર્શદીપ સિંહ સીધા દોડીને ડેરીલ મિશેલ પાસે ગયા અને તેમની માફી માંગી. જ્યારે તેઓ પાછા આવ્યા ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, તેઓ માત્ર મિશેલને 'સોરી' કહેવા ગયા હતા. અર્શદીપે જણાવ્યું કે, જ્યારે તેમણે બોલ ફેંક્યો ત્યારે તે રિવર્સ-સ્વિંગ થયો અને મિશેલને વાગ્યો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે તેમણે જાણી જોઈને બોલ માર્યો નહોતો, મેચ દરમિયાન ક્યારેક આવું બની જતું હોય છે.
અર્શદીપે વધુમાં કહ્યું કે, અત્યારે તો ખૂબ જ સારું લાગી રહ્યું છે, પરંતુ આગામી 2-4 દિવસમાં ઈમોશન્સ ઓછા થઈ જશે. આ એક ખૂબ જ સારી ટીમ છે, જેમાં ઘણા મેચ-વિનર ખેલાડીઓ છે. પરિણામ 'સોનામાં સુગંધ ભળે' તેવું છે. એક બોલર તરીકે અમારો રોલ એ છે કે જો અમે 250 રન બનાવીએ તો તેમને 250થી ઓછા રન પર રોકીએ અને જો પહેલા બોલિંગ કરીએ તો તેમને બને તેટલા ઓછા સ્કોર પર અટકાવીએ."
અર્શદીપ સિંહને વિકેટ ન મળી
મેચ દરમિયાન અર્શદીપ સિંહને કોઈ સફળતા મળી ન હતી. તેમણે ચાર ઓવરમાં 32 રન આપ્યા હતા. બની શકે કે સફળતા ન મળવાને કારણે અર્શદીપે આ પગલું ભર્યું હોય. હવે જોવાનું એ રહેશે કે મેચ રેફરી દ્વારા તેમના પર કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે કે પછી તેમને છોડી દેવામાં આવે છે.
