T20 World Cup Final : કોણ જીતશે વર્લ્ડ કપ - ભારત કે ન્યુઝીલેન્ડ ? શું કહે છે ગ્રહોની સ્થિતિ
T20 World Cup 2026 Final : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતથી જ ભારતીય ટીમને ટાઇટલની દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે, તો ન્યુઝીલેન્ડ પણ શાનદાર ટક્કર આપી શકે છે, ત્યારે કઈ ટીમ ફાઈનલ જીતશે અને ગ્રહોની સ્થિતિ શું કહે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
આ મેચમાં કઈ ટીમનું પલડું ભારે છે અને કઈ ટીમ વર્લ્ડ કપ જીતવા માટે ફેવરિટ છે તેમજ ગ્રહોની સ્થિતિ શું સુચવે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
કઈ ટીમ જીતશે વર્લ્ડ કપ ?
જ્યોતિષ અને અંકશાસ્ત્રીય ગણતરીઓ અનુસાર, ભારત પાસે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતવાની મજબૂત તક છે. ગ્રહોની સ્થિતિ અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની અંકશાસ્ત્ર ભારતની મજબૂત સ્થિતિ સાથે સુસંગત છે, જેના કારણે ભારતની વર્લ્ડ કપ જીતવાની શક્યતા વધુ છે.
ટુર્નામેન્ટમાં ન્યુઝીલેન્ડ ખૂબ જ સારી અને ટેકનિકલ રમત રમશે, પરંતુ ફાઇનલમાં ખાસ કરીને છેલ્લી ઓવરોમાં 12મા ભાવમાં રાહુ તેના હાથમાંથી મેચ છીનવી શકે છે.
ટોસ હારશે તો પણ ભારત જીતશે !
જ્યોતિષ અને ક્રિકેટ નિષ્ણાતોના મતે ભારતનું પલડું ભારે છે. મોટાભાગની ભવિષ્યવાણીઓ ભારતની તરફેણમાં છે અને જો તેઓ ફાઇનલમાં ટોસ હારી જાય તો પણ ભારતની જીતવાની મજબૂત તક છે.
1993માં જન્મેલા ખેલાડીઓ કમાલ કરશે
1993માં જન્મેલા ખેલાડીઓ જેમ કે હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે અને જસપ્રીત બુમરાહ જેમની કુંડળીમાં મંગળ અને ગુરુની મજબૂત સ્થિતિ છે, તેઓ ટીમને ટ્રોફી જીતવામાં મદદ કરી શકે છે.
નોંધ: જ્યોતિષીય ભવિષ્યવાણીઓ ફક્ત સંભાવનાઓ પર આધારિત હોય છે અને ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓનો ખેલ છે, તેથી ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે.
