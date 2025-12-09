IND vs PAK : ફરી એકવાર આ વર્ષે થશે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, જાણો ક્યારે અને ક્યાં રમાશે મેચ
IND vs PAK : ક્રિકેટ ચાહકોને 2025ના અંત પહેલા ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાનનો મુકાબલો જોવા મળશે. બંને ટીમો UAEમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. ત્યારે આ લેખમાં મેચ ક્યારે અને કયા મેદાન પર રમાશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IND vs PAK : 2025ના વર્ષમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ઘણી પ્રભાવશાળી મેચો જોવા મળી. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીથી લઈને એશિયા કપ સુધી ભારતે સતત ચાર મેચોમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. હવે વર્ષના અંત પહેલા ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર ટકરાશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, બંને ટીમો અફઘાનિસ્તાન દ્વારા આયોજિત ટુર્નામેન્ટમાં એકબીજાનો સામનો કરશે.
ACC મેન્સ U19 એશિયા કપ 2025 12 ડિસેમ્બરે દુબઈમાં શરૂ થવાનો છે, જેમાં આઠ ટીમો ભાગ લેશે. આમાં ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન, મલેશિયા, નેપાળ, શ્રીલંકા અને UAEનો સમાવેશ થાય છે. ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ગ્રુપ Aમાં મલેશિયા સાથે ભારત અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ Bમાં અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ અને શ્રીલંકાનો સમાવેશ થાય છે. અફઘાનિસ્તાન ટુર્નામેન્ટનું સત્તાવાર યજમાન છે.
14 ડિસેમ્બરે ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન
ભારતીય ટીમ 12 ડિસેમ્બરે UAE સામેની મેચથી તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ મેચ દુબઈના ICC એકેડેમી ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ત્યારબાદ ભારત રવિવાર, 14 ડિસેમ્બરે પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. આ મેચ પણ દુબઈના ICC એકેડેમી ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા 16 ડિસેમ્બરે દુબઈના ધ સેવન્સ સ્ટેડિયમમાં મલેશિયા સામે પોતાનો ત્રીજી અને અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમશે.
IND vs PAK મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ 14 ડિસેમ્બરે UAE સમય મુજબ સવારે 9:00 વાગ્યે અને ભારતીય સમય મુજબ સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારત અને પાકિસ્તાન બંનેએ ટુર્નામેન્ટ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ 18 વર્ષીય આયુષ મ્હાત્રે કરશે. તો ફરહાન યુસુફ પાકિસ્તાન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.
બંને ટીમોની સ્ક્વોડ
ભારતીય ટીમ : આયુષ મ્હાત્રે (C), વૈભવ સૂર્યવંશી, વિહાન મલ્હોત્રા (વાઈસ-કેપ્ટન), વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), હરવંશ સિંઘ (વિકેટકીપર), યુવરાજ ગોહિલ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલન એ. પટેલ, નમન પુષ્પક, ડી. દિપેશ પટેલ, હેનીલ પટેલ, કિશન કુમાર સિંહ*, ઉદ્ધવ મોહન, એરોન જ્યોર્જ.
પાકિસ્તાન ટીમ : ફરહાન યુસુફ (કેપ્ટન), ઉસ્માન ખાન (વાઈસ-કેપ્ટન), હુઝૈફા અહસાન, અલી હસન બલોચ, અહેમદ હુસૈન, મોહમ્મદ હુઝૈફા, દાનિયાલ અલી ખાન, સમીર મિન્હાસ, મોમિન કમર, અલી રઝા, મોહમ્મદ સૈયમ, નિકાબ શફીક, મોહમ્મદ શયાન (વિકેટકીપર), અબ્દુલ સુભાન, હમઝા જહુર (વિકેટકીપર).
