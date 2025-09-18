Prev
Next

Ind vs Pak : એશિયા કપમાં ફરી ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન, આ તારીખે રમાશે મહામુકાબલો

Ind vs Pak Super 4 Match : પાકિસ્તાને UAEને હરાવીને 2025 એશિયા કપના સુપર 4માં પ્રવેશ કર્યો. આનાથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બીજી હાઇ-વોલ્ટેજ મેચની શરૂઆત થશે, જે 21 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાશે. ભારત પહેલાથી જ UAE અને પાકિસ્તાનને હરાવીને ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

Ind vs Pak : એશિયા કપમાં ફરી ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન, આ તારીખે રમાશે મહામુકાબલો

Ind vs Pak Super 4 Match : બુધવારે પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચે રમાયેલી એશિયા કપની 10મી મેચમાં પાકિસ્તાને 41 રનથી જીત મેળવી હતી. આ જીત સાથે પાકિસ્તાન સુપર 4 માટે ક્વોલિફાય થયું છે, જ્યારે યજમાન યુએઈની સફર હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ Aમાંથી ક્વોલિફાય થયા છે. આનાથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બીજી ટક્કરનો માર્ગ મોકળો થયો છે. બંને ટીમો વચ્ચે આગામી મેચ રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈમાં રમાશે.

ભારત-પાકિસ્તાનનો બીજો મુકાબલો

Add Zee News as a Preferred Source

આ વખતે એશિયા કપમાં આઠ ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. આ ટીમોને બે અલગ-અલગ ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી હતી. દરેક ગ્રુપમાંથી કુલ 2 ટીમોને સુપર 4 માટે પસંદ કરવાની હતી. ગ્રુપ Aમાં ભારત, પાકિસ્તાન, યુએઈ અને ઓમાનનો સમાવેશ થતો હતો. ભારત તેની બંને શરૂઆતની મેચ જીતીને સુપર 4 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું હતું. ઓમાન પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયું છે. પાકિસ્તાન અને યુએઈ લીડ માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા હતા. પરંતુ પાકિસ્તાન આ મેચ જીતી ગયું છે અને હવે તેનો સામનો ભારત સાથે થશે.

ભારતે પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું

રવિવારે આ ટુર્નામેન્ટની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચ 7 વિકેટથી જીતી લીધી. જોકે, ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કરતાં મેચ વિવાદાસ્પદ બની ગઈ. પાકિસ્તાને આનો વાંધો ઉઠાવ્યો. PCBએ માંગ કરી કે ICC મેચના રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને ટુર્નામેન્ટમાંથી દૂર કરે.

જોકે, ICC એ આમ કરવાનો ઇનકાર કર્યો. આ પછી, પાકિસ્તાની ટીમે UAE સામેની મેચ પહેલા નાટક કર્યું અને મેચ નહીં રમવાની ધમકી આપી. જોકે, ટીમ સ્ટેડિયમમાં એક કલાક મોડી પહોંચી અને મેચ થઈ.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Asia Cup 2025India vs PakistanSuper FourDubai MatchPakistan vs UAE

Trending news