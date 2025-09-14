Prev
Next

India vs Pakistan: પાકિસ્તાન સામે એશિયા કપની મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા કરી શકે છે 'પ્રોટેસ્ટ'! સામે આવ્યો મોટો રિપોર્ટ

India vs Pakistan: એશિયા કપ 2025માં ઈન્ડિયા-પાકિસ્તાનના મેચને ફેન્સ બોયકોટ કરી રહ્યા છે. જ્યારે બીજી તરફ ટીમ ઈન્ડિયા પણ પાકિસ્તાન સામે પ્રોટેસ્ટ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહી છે. ખેલાડીઓ કોઈને કોઈ રીતે દુનિયાને એકતાનો સંદેશ આપવા માંગે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 14, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

India vs Pakistan: પાકિસ્તાન સામે એશિયા કપની મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા કરી શકે છે 'પ્રોટેસ્ટ'! સામે આવ્યો મોટો રિપોર્ટ

India vs Pakistan: ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાને વચ્ચે છેલ્લા એક દાયકાથી વધુ સમયથી એક પણ દ્વિપક્ષીય સિરીઝ રમાઈ નથી, પરંતુ બન્ને દેશો ACC અને ICC ઇવેન્ટ્સમાં એકબીજા સામે ટકરાતા રહ્યા છે. ભારત અને પાકિસ્તાન મેચનો ક્રેઝ હંમેશા રહ્યો છે, પરંતુ આ વખતે એવું નથી. એશિયા કપ 2025માં ટુર્નામેન્ટની લીગ મેચ ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે એટલે કે રવિવાર 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાનારી છે, પરંતુ ફેન્સ તેનો બોયકોટ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ ટીમ ઈન્ડિયા પણ પાકિસ્તાન સામે પ્રોટેસ્ટ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહી છે. 

પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાને લઈ મેચનો વિરોધ
કારણ કે, આ વર્ષની શરૂઆતમાં પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી એવો માહોલ છે કે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારના સંબંધો ન હોવા જોઈએ. બધા સંબંધો તોડી નાખવા જોઈએ. બન્ને દેશો વચ્ચે રમતગમતનું પણ આયોજન ન કરવું જોઈએ. કેન્દ્ર સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કોઈપણ રમતમાં દ્વિપક્ષીય સિરીઝ રમવામાં નહીં આવે, પરંતુ મલ્ટીનેશનલ ટુર્નામેન્ટમાં અમે ટીમ ઈન્ડિયાને પાકિસ્તાન સામે રમવાથી રોકી શકીએ નહીં. આ વાતથી ફેન્સ ગુસ્સે છે અને તેઓ BCCIનો સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ખેલાડીઓ દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે વિરોધ
ખેલાડીઓને પણ આના કારણે ટીકાનો પણ સામનો કરવો પડી રહ્યા છે. આ દરમિયાન NDTVના એક રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે કે, ભારતીય ખેલાડીઓ પાકિસ્તાન સામે મેચ રમતા પહેલા પ્રતીકાત્મક વિરોધ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ પણ બોયકોટને લઈ હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર સાથે આ અંગે વાત કરી છે. જો કે, ગંભીરે કહ્યું છે કે તમારે ગેમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. આ મેચ દુબઈમાં યોજાવાની છે. તેથી, ફેન્સ આમાં કંઈ કરી શકતા નથી. પછી ભલે તે સૂત્રોચ્ચાર હોય કે અન્ય કોઈ કાર્યવાહી.

 

ખેલાડીઓ આ રીતે કરી શકે છે વિરોધ
જો કે, મેચ શરૂ થતાંની સાથે જ ભારતીય ટીમના સભ્યો દ્વારા કેટલાક 'પ્રતિકાત્મક વિરોધ' જોવા મળી શકે છે. આમાં પાકિસ્તાન ટીમ સાથે હાથ ન મિલાવવા, કાળી પટ્ટી પહેરીને અથવા ભારતીય ખેલાડીઓ દ્વારા અન્ય સંભવિત રીતે પ્રતીકાત્મક વિરોધનો સમાવેશ થઈ શકે છે. BCCIના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ક્રિકેટ પ્રેમીઓના મૂડથી સારી રીતે વાકેફ છે. આ જ કારણ છે કે, બોર્ડ અને ખેલાડીઓ એશિયા કપ મેચનો ઉપયોગ સમગ્ર દુનિયાને દરેક ભારતીય નાગરિકની પાકિસ્તાન પ્રત્યેની લાગણીઓ વિશે સંદેશ આપવા માટે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે કરી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India vs PakistanAsia Cup 2025team india planning symbolic protestએશિયા કપઈન્ડિયા vs પાકિસ્તાન

Trending news