/India vs Pakistan: એશિયા કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર, આ તારીખે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ખેલાશે રોમાંચક જંગ

India vs Pakistan Women's Asia Cup 2026: મહિલા એશિયા કપ 2026ના સત્તાવાર શેડ્યૂલની જાહેરાત ગુરુવાર (6 ઓગસ્ટ)ના રોજ કરવામાં આવી છે. ક્રિકેટની દુનિયાના બે સૌથી મોટા હરીફ ભારત અને પાકિસ્તાન 5 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાનને ગ્રુપ-Aમાં થાઈલેન્ડ અને હોંગકોંગ સાથે રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ગ્રુપ-Bમાં શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, યુએઈ અને ઈન્ડોનેશિયાની ટીમો સામેલ છે.
એશિયન ક્રિકેટની આ મોટી ટૂર્નામેન્ટ 28 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, જેની પહેલી મેચ થાઈલેન્ડ અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા તેના અભિયાનની શરૂઆત 30 ઓગસ્ટના રોજ થાઈલેન્ડ સામે કરશે. ખાસ વાત એ છે કે, આ ટૂર્નામેન્ટ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે અને તમામ મેચ દુબઈમાં સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 6:30 વાગ્યે ફ્લડલાઈટ્સ હેઠળ યોજાશે.
ભારત આ વખતે 8મી વખત બનશે ચેમ્પિયન?
ભારતીય ટીમ આ વર્ષે પોતાનું 8મું વિમેન્સ એશિયા કપ ખિતાબ જીતવાના ઇરાદા સાથે મેદાને ઉતરશે. રેકોર્ડ્સની વાત કરીએ તો ભારત અત્યાર સુધી 7 વખત ચેમ્પિયન બની ચૂક્યું છે. બીજી બાજુ પાકિસ્તાનની ટીમ અત્યાર સુધી એક પણ ખિતાબ જીતી શકી નથી. પાકિસ્તાન 2012 અને 2016ની ફાઇનલમાં ભારત સામે હારીને ઉપવિજેતા રહ્યું હતું. ટૂર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલ 10 અને 11 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જ્યારે ગ્રાન્ડ ફાઇનલ 13 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે.
ભારત અને પાકિસ્તાનનો પાછલો રેકોર્ડ
આંકડાઓમાં ભારતનું પલ્લું હંમેશાં પાકિસ્તાન પર ભારે રહ્યું છે. T20 ફોર્મેટના એશિયા કપમાં પાકિસ્તાને ભારતને અત્યાર સુધી માત્ર એક જ વાર (2022માં) હરાવ્યું છે. હાલમાં યોજાયેલા વિમેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ ભારતે પાકિસ્તાનને 64 રનથી કરારી હાર આપી હતી, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયા મજબૂત સ્થિતિમાં જોવા મળી રહી છે.
મહિલા એશિયા કપ 2026નું શેડ્યૂલ