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India vs Pakistan: એશિયા કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર, આ તારીખે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ખેલાશે રોમાંચક જંગ

India vs Pakistan Women's Asia Cup 2026: મહિલા એશિયા કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર થઈ ગયું છે. ભારત અને પાકિસ્તાનના મહામુકાબલાની તારીખ સામે આવી ગઈ છે. જાણો ક્યારે અને કઈ ટીમ સામે ટકરાશે ટીમ ઈન્ડિયા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 06, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:30 PM IST
India vs Pakistan: એશિયા કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર, આ તારીખે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ખેલાશે રોમાંચક જંગ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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