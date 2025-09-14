બાયકોટ વચ્ચે આજે દુબઈમાં ભારત-પાક ટકરાશે, જાણો પ્લેઇંગ-11, લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ, પિચ રિપોર્ટ સહિત દરેક વિગત
IND vs PAK Asia Cup 2025: એશિયા કપમાં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ છે. બંને ટીમો ભારતીય સમયાનુસાર રાત્રે આઠ કલાકે દુબઈમાં ટકરાશે. જાણો આ મેચની દરેક વિગત..
IND vs PAK: આજે એશિયા કપમાં સૌથી મોટી મેચ રમાવાની છે. દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં ભારત અને પાકિસ્તાનનો આમનો-સામનો થશે. ક્રિકેટમાં જ્યારે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર થાય છે તો રોમાંચ વધી જાય છે. આ મેચનો એટલો ક્રેઝ થઈ જાય છે કે રસ્તાઓ પર સન્નાટો જોવા મળે છે, પરંતુ આ વખતે સ્થિતિ અલગ છે. હકીકતમાં બાયકોટને કારણે ભારત અને પાકિસ્તાનની મેચને લઈ પહેલા જેવી હાઇપ નથી. હાલ બંને ટીમ દુબઈમાં આમનો-સામનો કરવા તૈયાર છે.
આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારતીય સમયાનુસાર ટોસ સાંજે 7.30 કલાકે થશે, તો મેચની શરૂઆત રાત્રે 8 વાગ્યાથી થશે. પેપર પર ટીમ ઈન્ડિયા મજબૂત છે. પરંતુ સ્થિતિને જોતા બંને ટીમ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી શકે છે.
દુબઈ સ્ટેડિયમનો પિચ રિપોર્ટ (IND vs PAK Pitch Report)
આ સિઝનમાં, દુબઈની પીચ સ્પિનરો માટે અનુકૂળ છે, પરંતુ અહીંનો નવો બોલ પણ શરૂઆતમાં ઝડપી બોલરોને ઘણી મદદ કરે છે. આ પીચ પર 180 રનનો સ્કોર સરળતાથી બચાવી શકાય છે. ઝાકળની અસર એટલી જોવા મળી નથી. આવી સ્થિતિમાં, ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.
લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ અને પ્રસારણ ડિટેલ્સ (IND vs PAK TV Broadcast And Live Streaming Details)
એશિયા કપ 2025 નું પ્રસારણકર્તા સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ ટીવી પર સોની સ્પોર્ટ્સ 1, સોની સ્પોર્ટ્સ 3, સોની સ્પોર્ટ્સ 4 અને સોની સ્પોર્ટ્સ 5 પર જોઈ શકશો. બીજી તરફ, મોબાઇલ પર મેચ જોનારા દર્શકો સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર આ શાનદાર મેચ સ્ટ્રીમ કરી શકશે.
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ પ્રિડિક્શન (IND vs PAK Match Prediction)
અમારૂ મેચ પ્રિડિક્શન મીટર જણાવી રહ્યા છે કે ભારત પાસે આ મેચ જીતવાની વધુ શક્યતાઓ છે. ટીમ ઈન્ડિયા દરેક બાબતમાં ઉપર છે. જોકે, પાકિસ્તાન એવી ટીમ છે જે ગમે ત્યારે કંઈ પણ કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, મેચ પણ રોમાંચક બનવાની અપેક્ષા છે. ટીમ ઈન્ડિયા પહેલા બેટિંગ કરે કે પછી, ભારત પાસે જીતવાની વધુ શક્યતાઓ રહેશે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઈલેવન (India Likely Playing 11)- અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ અને જસપ્રીત બુમરાહ.
પાકિસ્તાનની સંભવિત પ્લેઇંગ ઈલેવન (Pakistan Likely Playing 11)- સૈમ અયુબ, સાહિબજાદા ફરહાન, મોહમ્મદ હારિસ (વિકેટકીપર), ફખર ઝમાન, સલમાન અલી આગા, હસન નવાઝ, મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, સુફિયાન મુકીમ, અબરાર અહેમદ અને શાહીન શાહ આફ્રિદી.
