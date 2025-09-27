Prev
ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલમાં ક્યારે ક્યારે થઈ છે ટક્કર ? જાણો ICC ઇવેન્ટ્સથી લઈને એશિયા કપ સુધીનો રેકોર્ડ

India vs Pakistan : રવિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. દુનિયાભરના ક્રિકેટ ચાહકો આ મુકાબલાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. એશિયા કપના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ક્યારેય કોઈપણ ફોર્મેટની ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાયા નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:19 PM IST

India vs Pakistan : રવિવારે પહેલીવાર ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપની ફાઇનલમાં ટકરાશે. આ મેચ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. આ 13મી વખત હશે જ્યારે બંને દેશો કોઈ ટુર્નામેન્ટ અથવા ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલમાં ક્યારે ક્યારે ટક્કર જોવા મળી છે. 

ODI ટુર્નામેન્ટ ફાઇનલમાં ભારતનો નબળો રેકોર્ડ

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધી ODI ફોર્મેટમાં કુલ 11 ફાઇનલ રમાઈ છે. આ દરમિયાન પાકિસ્તાને આઠ ફાઇનલ જીતી છે, જ્યારે ભારતે ફક્ત ત્રણ જ જીતી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પહેલી ODI ફાઇનલ 1985માં રમાઈ હતી. તે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ ક્રિકેટ ટાઇટલ મેચ હતી, જે ભારતે આઠ વિકેટથી જીતી હતી.

કઈ ટીમ કેટલી વાર જીતી ?

આ પછી એપ્રિલ 1986માં પાકિસ્તાને ઓસ્ટ્રલ-એશિયા કપની ફાઇનલ જીતી. ઓક્ટોબર 1991માં ભારત ફરી એકવાર વિલ્સ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે હારી ગયું. એપ્રિલ 1994માં પાકિસ્તાને ફરી એકવાર ફાઇનલમાં ભારતને હરાવીને ઓસ્ટ્રેલ-એશિયા કપ જીત્યો. ત્યારબાદ જાન્યુઆરી 1998માં સિલ્વર જ્યુબિલી ઇન્ડિપેન્ડન્સ કપ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં બંને દેશો વચ્ચે ત્રણ ફાઇનલ રમાઈ. ભારતે પહેલી ફાઇનલ 8 વિકેટથી જીતી, બીજી ફાઇનલ પાકિસ્તાને 6 વિકેટથી જીતી અને ત્રીજી ફાઇનલ ટીમ ઇન્ડિયાએ 3 વિકેટથી જીતીને ટ્રોફી જીતી.

ભારત 2017ની ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં હાર્યું હતું

એપ્રિલ 1999માં પાકિસ્તાને પેપ્સી કપની ફાઇનલમાં ભારતને 123 રનથી હરાવીને ટ્રોફી જીતી. એપ્રિલ 1999માં ભારત ફરીથી કોકા-કોલા કપની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે હારી ગયું. જૂન 2008માં કિટપ્લાય કપની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને ભારતને 25 રનથી હરાવ્યું, જ્યારે જૂન 2017માં પાકિસ્તાને ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલ પણ જીતી.

2007ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો વિજય

આ બીજી વખત હશે જ્યારે બંને દેશો T20 ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલીવાર 2007ની T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ટકરાયા હતા, જ્યાં મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઇન્ડિયાએ રોમાંચક વિજય મેળવ્યો હતો. આ પછી ભારત અને પાકિસ્તાન હવે T20 ફોર્મેટની ફાઇનલમાં આમને-સામને છે. 2025ના T20 ફાઇનલમાં ભારત પહેલીવાર પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. 2025નો એશિયા કપ ત્રીજી વખત હશે જ્યારે બંને દેશો એકબીજા સામે ટકરાશે. અગાઉના બંને મુકાબલામાં પાકિસ્તાનને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

