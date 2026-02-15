Prev
જો પાકિસ્તાનને આટલો ટાર્ગેટ આપ્યો તો ભારતની જીત પાક્કી! કોલંબોમાં ક્યારેય ચેઝ નથી થયો આ સ્કોર

India vs Pakistan : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે આજે સાંજે 7:00 વાગ્યે મહામુકાબલો રમાશે. પાકિસ્તાન સામેની આ મેચ જીતવા માટે ભારત ફેવરિટ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે જો ભારત પહેલા બેટિગ કરે છે, તો મેચ જીતવા માટે પાકિસ્તાનને કેટલો ટાર્ગેટ આપવો પડશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:24 PM IST

India vs Pakistan : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની મોટી મેચ આજે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7 વાગ્યે રમાશે. આ મેચ માટે ભારત જીતનો મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે, કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં ખૂબ સંતુલિત અને મજબૂત ટીમ છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે જો ભારતની પ્રથમ બેટિંગ આવે તો ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને કેટલો ટાર્ગેટ આપવો પડે કે જેનાથી ભારતની જીત પાક્કી માની શકાય.

આટલો ટાર્ગેટ આપ્યો તો ભારતની જીત પાક્કી! 

આ મેદાનના આંકડાઓ જોવામાં આવે તો અહીં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 216 અથવા તેથી વધુ રનનો ટાર્ગેટ આજ સુધી કોઈ ટીમ સફળતાપૂર્વક પીછો કરી શકી નથી. તેથી જો ભારત ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરે અને 220થી 230 રન બનાવે, તો જીતની શક્યતા ખૂબ વધી જાય છે. એવો મોટો સ્કોર ચેઝ કરવો કોઈપણ ટીમ માટે મુશ્કેલ બને છે, ખાસ કરીને જ્યારે સામે મજબૂત બોલિંગ આક્રમણ હોય.

ભારત પાસે જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, કુલદીપ યાદવ અને વરુણ ચક્રવર્તી જેવા બોલરો છે, જે મોટા ટાર્ગેટને બચાવવા સક્ષમ છે. તેથી 220+ સ્કોર ભારત માટે લગભગ જીત સમાન બની શકે છે.

આ મેદાન પર સૌથી સફળ રન ચેઝ

  • 215/5 (ટાર્ગેટ 215) - બાંગ્લાદેશે શ્રીલંકાને 5 વિકેટથી હરાવ્યું (2018)
  • 178/6 (ટાર્ગેટ 174) - ઝિમ્બાબ્વેએ શ્રીલંકાને 4 વિકેટથી હરાવ્યું (2024)
  • 175/5 (ટાર્ગેટ 175) - શ્રીલંકાએ ભારતને 5 વિકેટથી હરાવ્યું (2018)
  • 174/7 (ટાર્ગેટ 172) - ભારતે શ્રીલંકાને 3 વિકેટથી હરાવ્યું (2009)

આ મેદાન પર સૌથી મોટો સફળ ચેઝ 215 રન છે, જે 2018માં બાંગ્લાદેશે શ્રીલંકા સામે કર્યો હતો. ત્યારબાદ 2024માં ઝિમ્બાબ્વેએ 174 રનનો ટાર્ગેટ પીછો કર્યો હતો. આ આંકડા બતાવે છે કે અહીં મોટા સ્કોરનો પીછો કરવો સરળ નથી.

પાકિસ્તાન સામે ભારતનું પલડું ભારે

T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પણ ભારતનો પાકિસ્તાન સામે રેકોર્ડ મજબૂત રહ્યો છે. અત્યાર સુધી બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી મેચોમાં ભારતે મોટાભાગની મેચો જીતી છે. 2021માં પાકિસ્તાનને એક જીત મળી હતી, પરંતુ કુલ મળીને ભારતનું પ્રભુત્વ વધારે રહ્યું છે.

આ કારણે આજે જો ભારત પહેલા બેટિંગ કરીને 220–230 રન બનાવે, તો કોલંબોમાં તેની જીતની શક્યતા ખૂબ જ વધારે બની જશે અને પાકિસ્તાન માટે મેચ જીતવી ખૂબ મુશ્કેલ થઈ શકે છે. ક્રિકેટ ચાહકો માટે આ મુકાબલો હંમેશાની જેમ ખૂબ જ રોમાંચક રહેવાનો છે.

