Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે મહામુકાબલો, જાણો ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો આ મેચ લાઈવ

India vs Pakistan Live Streaming : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ મેચ યોજાવાની છે. ચાહકો આ મેચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, તમે આ મેચ ફ્રીમાં લાઈવ ક્યાં જોઈ શકશો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:30 AM IST

Trending Photos

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે મહામુકાબલો, જાણો ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો આ મેચ લાઈવ

India vs Pakistan Live Streaming : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સૌથી મોટી મેચ આજે એટલે કે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમો અત્યાર સુધી આ ટુર્નામેન્ટમાં અજેય છે. ભારતીય ટીમે તેની શરૂઆતની મેચોમાં યુએસએ અને નામિબિયાને હરાવ્યું છે, જ્યારે સલમાન અલી આગાની આગેવાની હેઠળની પાકિસ્તાન ટીમ નેધરલેન્ડ અને યુએસએને હરાવ્યા પછી આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર છે. ભારત હાલમાં +3.050ના નેટ રન રેટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના સ્થાને છે.

ભારતીય ટીમનું પલડું ભારે

Add Zee News as a Preferred Source

T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારતીય ટીમનું પલડું હંમેશા ભારે રહ્યું છે. આ મેગા ઇવેન્ટમાં બંને ટીમો આઠ વખત એકબીજા સામે આવી છે, જેમાં ભારતે સાત વખત જીત મેળવી છે. પાકિસ્તાનની એકમાત્ર સફળતા 2021માં મળી હતી. ભારત 13-3ની મોટી લીડ સાથે T20 રેકોર્ડમાં પણ આગળ છે.

કોલંબોની પિચ અને હવામાન 

આજની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ એ જ પીચ પર રમાશે જ્યાં ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું. પીચ ધીમી હોવાની અપેક્ષા છે, જેના કારણે બંને ટીમોના સ્પિનરો વરુણ ચક્રવર્તી અને ઉસ્માન તારિક મેચમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જોકે, હવામાન ચાહકો માટે ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે આજે કોલંબોમાં વરસાદની 50-70% શક્યતા છે. વરસાદ સાંજે મેચમાં વિક્ષેપ પાડી શકે છે, જેના કારણે ઓવરમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ મેચ આજે એટલે કે 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ રમાશે. આ મેચનો ટોસ સમય સાંજે 6:30 વાગ્યાનો છે. મેચનો પહેલો બોલ સાંજે 7:00 વાગ્યે ફેંકવામાં આવશે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ ?

ભારતમાં આ મેચનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર પણ મેચ જોઈ શકો છો. 

આ ઉપરાંત મોબાઈલમાં એટલે કે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar પર જોઈ શકો છો. ભારતમાં સત્તાવાર લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ફક્ત JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર જ ઉપલબ્ધ છે. તમે JioHotstar પર વિવિધ ભાષાઓમાં મેચ જોઈ શકો છો.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો ?

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ DD સ્પોર્ટ્સ પર તમે  ફ્રીમાં જોઈ શકશો. જો તમે DD ફ્રી ડિશનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે આ મેચનો આનંદ સંપૂર્ણપણે મફતમાં માણી શકો છો. જે ફક્ત ફ્રી ડિશ બોક્સ પર જ ઉપલબ્ધ છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
India vs PakistanIND vs Pakt20 world cup 2026IND vs PAK Liveindia vs pakistan live streaming

Trending news