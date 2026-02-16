T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી રમાઈ શકે છે મેચ, જાણો કેવી રીતે અને ક્યારે રમાશે
India vs Pakistan : રવિવારે પાકિસ્તાનને ભારત સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ત્યારે T20 વર્લ્ડ કપમાં ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો જોવા મળી શકે છે. ત્યારે આ કેવી રીતે શક્ય બનશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
India vs Pakistan : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના લીગ તબક્કામાં 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો રમાયો હતો અને ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. પાકિસ્તાન 61 રનથી મેચ હારી ગયું હતું. આ હારથી ટીમની સુપર-8માં પહોંચવાની શક્યતાઓ પર પાણી ફરી ગયું છે.
પરંતુ, જો પાકિસ્તાન વધુ એક મેચ જીતે છે, તો સુપર-8માં પહોંચી જશે, ત્યારે ચાહકો આ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બીજી મેચની આશા રાખી રહ્યા છે. ત્યારે તમને જણાવી દઈએ કે ભારત અને પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાં ફરી એકબીજા સામે ટકરાશે તે શક્ય છે અને આ કેવી રીતે શક્ય છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
સુપર-8માં નહીં થાય ટક્કર !
ભારત અને પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ગ્રુપ Aમાં હતા. તેથી T20 વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમો વચ્ચે ઓછામાં ઓછી એક મેચ શક્ય હતી. જો કે, હવે ચાહકો બંને દેશો વચ્ચે ફરી એક ટક્કરની આશા રાખી રહ્યા છે. જો કે, સુપર 8માં આવું થવાની શક્યતા ઓછી છે. આ પાછળનું કારણ એ છે કે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ ટુર્નામેન્ટનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું અને ટોચની ટીમોને સીડ કરી, જેનાથી તે લગભગ નિશ્ચિત થઈ ગયું કે સુપર 8માં કઈ ટીમો વચ્ચે કઈ મેચ રમાશે.
સુપર-8ની મેચો
સુપર-8માં બે ગ્રુપ બનાવવામાં આવશે. ગ્રુપ 1માં ચાર ટીમો એકબીજા સાથે રમશે, જ્યારે બીજા ગ્રુપમાં પણ આવું જ થશે. ભારતીય ટીમ (X1) ગ્રુપ 1માં હશે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા (X2), વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (X3) અને દક્ષિણ આફ્રિકા (X4) સાથે હશે. તો ગ્રુપ 2માં ઈંગ્લેન્ડ (Y1), ન્યુઝીલેન્ડ (Y2), પાકિસ્તાન (Y3) અને શ્રીલંકા (Y4)નો સમાવેશ થશે. જો આ ટીમો ક્વોલિફાય થશે તો આવું થશે. જો આ ટીમોમાંથી કોઈ ટીમ સુપર 8માં પહોંચતી નથી, તો તેના બદલે જે ટીમ ક્વોલિફાય થશે તે જોડાશે. આમ સુપર 8 તબક્કામાં ભારત અને પાકિસ્તાન મેચ શક્ય નથી.
સેમિફાઇનલમાં થઈ શકે છે ટક્કર
જો ભારત અને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો બંને ટીમો વચ્ચે ટક્કર શક્ય છે. 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ ફક્ત ત્યારે જ થશે, જો ભારત ગ્રુપ 1માં ટોચ પર હોય અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ 2માં બીજા સ્થાને રહે અથવા જો પાકિસ્તાન ગ્રુપ 2માં પ્રથમ સ્થાને રહે અને ભારત સુપર 8 તબક્કામાં ગ્રુપ 1માં બીજા સ્થાને રહે. જો આવું ન થાય, તો ભારત અને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ મેચ શક્ય નહીં બને. પરંતુ જો બંને ટીમો ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો પણ ફરી એકવાર ભારક-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી શકે છે.
સેમિફાઇનલ અને ફાઈનલ ક્યાં રમાશે ?
જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેની સેમિફાઇનલ કોલંબોમાં યોજાશે. જો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સેમિફાઇનલ યોજાય છે, તો તે પણ કોલંબોમાં રમાશે. નહિંતર જો ભારત સેમિફાઇનલમાં બીજી ટીમનો સામનો કરે છે, તો તે મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય ન થાય, તો બીજી સેમિફાઇનલ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ફાઇનલ કોલંબોમાં યોજાશે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચશે નહીં, તો T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
