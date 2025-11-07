IND vs PAK: આજે ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ધમાકેદાર મેચ, ‘No Handshake’ વિવાદ ચાલુ રહેશે?
IND vs PAK, Hong Kong Sixes 2025: ભારત અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે ક્રિકેટ મેચ હંમેશાં માટે ખાસ હોય છે. આજે બન્ને દેશોની વચ્ચે ફરીથી મહામુકાબલો થનાર છે. જે હોંગકોંગ સિક્સેસ 2025 ટૂર્નામેન્ટમાં આમને સામને હશે. દિનેશ કાર્તિક અને રોબિન ઉથપ્પા જેવા મોટા ખેલાડી ટૂર્નામેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરતા જોવા મળશે. આ મુકાબલામાં હેંડશેક પર તમામની નજર રહેશે.
IND vs PAK, Hong Kong Sixes 2025: ભારત અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે આજે હોંગકોંગ સિક્સેસ 2025 ટૂર્નામેન્ટમાં મેચ થનાર છે. આ ટૂર્નામેન્ટની પહેલી મેચ રમાશે. ગત સિઝનમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન ખાસ રહ્યું નહોતું, પરંતુ આ વખતે ઘણી આશાઓ છે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશિપ દિનેશ કાર્તિકના હાથમાં છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં રોબિન ઉથપ્પા અને સ્ટુઅર્ટ બિન્ની જેવા લોકપ્રિય ખેલાડી પણ જોવા મળશે. થોડાક જ કલાકમાં આ ટૂર્નામેન્ટમાં શરૂ થઈ જશે અને ફેન્સને ચોગ્ગા-સિક્સરોનો વરસાદ જોવા મળશે. સવાલ એ ઉભો થાય છે કે અહીં પણ નો હેંડશેક વિવાદ ચાલું રહેશે કે નહીં?
90’s generation will remember waking up early to tune into Hong Kong sixes watching Robin Singh, Kanitkar, Atul Wasan, Nikhil Chopra.
The tournament is back with a bang - India vs Pakistan today!
Streaming live on FanCode - https://t.co/KKQ9M01ASp#HongKongSixesOnFanCode pic.twitter.com/72OPq2U7ss
— Johns. (@CricCrazyJohns) November 7, 2025
ભારત-પાકિસ્તાની વચ્ચે રમાશે મહામુકાબલો
હોંગકોંગ સિક્સેસ 2025માં આજે એટલે કે 7 નવેમ્બરે ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમ આમને સામને થનાર છે. આ મુકાબલાનું આયોજન હોંગકોંગના ટિન ક્વોંગ રોડ રિક્રિએશન ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાવા જઈ રહ્યું છે. 90ના દશકમાં હોંગકોંગ સિક્સેસ ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત થઈ હતી અને ત્યારબાદ આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન થતું રહે ચે. ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાનની મેચ ભારતીય સમય અનુસાર બપોરે 1.05 કલાકે શરૂ થશે. આ મુકાબલો સોની સ્પોર્ટસ તેન 5 ટીવી ચેનલ પર લાઈન જોઈ શકાશે અને ઓનલાઈન ફેનફોડ પર તેને સ્ટ્રીમ કરી શકે છે.
ભારત અને પાકિસ્તાન ટીમો
ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ: દિનેશ કાર્તિક (કેપ્ટન), રોબિન ઉથપ્પા, સ્ટુઅર્ટ બિન્ની, ભરત ચિપલી, અભિમન્યુ મિથુન, શાહબાઝ નદીમ, પ્રિયંક પંચાલ.
પાકિસ્તાનની ટીમ: અબ્બાસ આફ્રિદી (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, શાહિદ અઝીઝ, ખ્વાજા મોહમ્મદ નાફે, માઝ સદકત, મોહમ્મદ શહઝાદ, સાદ મસૂદ.
No handshake 🤝🏻 between India 🇮🇳 and Pakistan 🇵🇰#INDvsPAK pic.twitter.com/aC5PWE990p
— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 14, 2025
ચાલુ રહેશે નો હેંડશેક વિવાદ?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાથ ન મિલાવવાનો વિવાદ એશિયા કપ 2025 થી શરૂ થયો હતો. બંને દેશોએ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ત્રણ મેચ રમી હતી, અને તેઓએ હાથ મિલાવ્યો ન હતો. આ વિવાદ ખૂબ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, અને બંને દેશોની ખેલાડીઓએ મહિલા વર્લ્ડ કપમાં પણ હાથ મિલાવ્યો ન હતો. તેથી, એ જોવાનું બાકી છે કે હોંગકોંગ સિક્સેસ ટુર્નામેન્ટમાં દિનેશ કાર્તિક અને અબ્બાસ આફ્રિદીની ટીમો હાથ મિલાવશે કે નહીં.
