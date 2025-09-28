India vs Pakistan Final : દુબઈની પીચ પર કેવો છે ભારત અને પાકિસ્તાનનો રેકોર્ડ ? આ ટીમનો સૌથી વધુ દબદબો
India vs Pakistan Final : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ આજે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8 વાગ્યે રમાશે. આજે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવશે તો ભારત નવમી વખત એશિયા કપ ટ્રોફી પર કબજો કરશે.
India vs Pakistan Final : દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ રમાશે. આ મેદાન પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રણ જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને બે જ જીતી છે. આ પાંચ મેચમાંથી ચાર એશિયા કપમાં રમાઈ હતી.
T20 વર્લ્ડ કપ (24 ઓક્ટોબર, 2021)
T20 ફોર્મેટના ઇતિહાસમાં ઓક્ટોબર 2021માં બંને દેશો પહેલીવાર આ મેદાન પર ટકરાયા હતા, જેમાં પાકિસ્તાન 10 વિકેટથી જીત્યું હતું. આ મેચમાં અડધી સદી ફટકારનાર એકમાત્ર ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલી (57) હતો. ભારતીય ટીમ નિર્ધારિત ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 151 રન જ બનાવી શકી. જવાબમાં મોહમ્મદ રિઝવાન (79) અને કેપ્ટન બાબર આઝમ (68)એ અતૂટ ભાગીદારી બનાવીને પાકિસ્તાનને 17.5 ઓવરમાં આસાન વિજય અપાવ્યો.
એશિયા કપ (28 ઓગસ્ટ, 2022)
એશિયા કપ 2022ના ગ્રુપ સ્ટેજમાં પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાન 19.5 ઓવરમાં માત્ર 147 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. જવાબમાં ભારતે 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ બાકી રહીને મેચ જીતી લીધી.
એશિયા કપ (4 સપ્ટેમ્બર, 2022)
પાકિસ્તાને એશિયા કપની સુપર 4 મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે 181/7 રન બનાવ્યા. જવાબમાં મોહમ્મદ રિઝવાન (૭૧)ની શાનદાર ઇનિંગને કારણે પાકિસ્તાને એક બોલ બાકી રાખીને જીત મેળવી.
એશિયા કપ (14 સપ્ટેમ્બર, 2025)
ભારતે એશિયા કપના ગ્રુપ સ્ટેજમાં ફરી એકવાર પાકિસ્તાન સામે 7 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો. પાકિસ્તાનને 127/9 સુધી મર્યાદિત રાખ્યા બાદ ભારતે માત્ર 15.5 ઓવરમાં જીત મેળવી.
એશિયા કપ (21 સપ્ટેમ્બર, 2025)
ભારતે એશિયા કપની સુપર 4 મેચમાં પહેલીવાર પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ભારતે છ વિકેટ બાકી રહેતા 18.5 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.
