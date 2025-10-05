Prev
બસ થોડા કલાકો બાકી...ભારત-પાકિસ્તાન ફરી ક્રિકેટના મેદાનમાં ટકરાશે, જાણો મેચ ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

IND W Vs PAK W : ભારતીય ટીમ 5 ઓક્ટોબરના રોજ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે મહિલા વર્લ્ડ કપની એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. ત્યારે આ મેચના લાઇવ ટેલિકાસ્ટ અને સ્ટ્રીમિંગ સંબંધિત બધી મહત્વપૂર્ણ વિગતો આ લેખમાં જાણીશું.

Oct 05, 2025

IND W Vs PAK W : મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ની સૌથી હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે થોડા કલાકોમાં રમાશે. શ્રીલંકા સામે જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરનાર ભારતીય ટીમ હવે સતત 12મી ODI જીત નોંધાવવા માટે તૈયાર છે.

તો પાકિસ્તાને પોતાના અભિયાનની શરૂઆત બાંગ્લાદેશ સામે 7 વિકેટથી કારમી હાર સાથે કરી હતી, જે નિરાશાજનક પરિણામ હતું. જોકે આ ટુર્નામેન્ટ ભારતમાં યોજાઈ રહી છે, પરંતુ બંને દેશો વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ રાજકીય સંબંધોને કારણે, 2028 સુધી તટસ્થ સ્થળોએ એકબીજા સામે મેચ રમવા માટે કરાર થયો છે. તેથી આ મેચ કોલંબોમાં રમાઈ રહી છે.

મેચના લાઇવ ટેલિકાસ્ટ અને સ્ટ્રીમિંગ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ વિગતો

ભારત vs પાકિસ્તાન મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચ ક્યારે રમાશે ?

આ મેચ 5 ઓક્ટોબર (રવિવાર)ના રોજ રમાશે 

ભારત vs પાકિસ્તાન મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચ ક્યાં રમાશે ?

આ મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે

ભારત vs પાકિસ્તાન મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?

આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે

ભારત vs પાકિસ્તાન મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચનું ભારતમાં લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં થશે ?

આ મેચનું ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પ્રસારણ કરવામાં આવશે

ભારતમાં ભારત vs પાકિસ્તાન મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કેવી રીતે જોઈ શકાશે ?

આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ડિઝની+ હોટસ્ટાર એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે

બંને દેશોની ટીમ 

ભારત: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના, પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ, દીપ્તિ શર્મા, અમનજોત કૌર, રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, રેણુકા સિંહ, અરુંધતિ રેડ્ડી, સ્નેહ રાણા, એન. શ્રી ચરાણી, ઉમા ચરાણી.

પાકિસ્તાનઃ મુનીબા અલી, ઓમૈમા સોહેલ, સિદરા અમીન, સિદ્રા નવાઝ (વિકેટકીપર), નતાલિયા પરવેઝ, ફાતિમા સના (કેપ્ટન), આયમાન ફાતિમા, રમીન શમીમ, શવાલ ઝુલ્ફીકાર, સૈયદા અરુબ શાહ, ડાયના બેગ, નશરા સંધુ, સાદિયા ઈકબાલ, આલિયા રિયાઝ, સાદ ઈકબાલ.

