ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે આજે બીજી T20, આવી હશે બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11, જાણો પિચ રિપોર્ટ અને હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ
India vs South Africa 2nd T20 : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી T20 આજે 11 ડિસેમ્બરના રોજ મુલ્લાનપુર, ન્યુ ચંદીગઢ સ્થિત મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ત્યારે બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, હવામાન અને પિચ રિપોર્ટ વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
India vs South Africa 2nd T20 : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર ખાતે રમાશે. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ ઇન્ડિયાએ પ્રથમ T20માં દક્ષિણ આફ્રિકાને 101 રનથી હરાવીને શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી હતી.
હવે ભારતીય ટીમ બીજી મેચ જીતીને શ્રેણીમાં પોતાની લીડ વધારવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન એડન માર્કરમના નેતૃત્વ હેઠળની આફ્રિકન ટીમ વાપસી કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. આ મેચ અત્યંત રસપ્રદ બનવાની છે. મેચ પહેલા બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, હવામાન અને પિચ રિપોર્ટ્સને વિગતો વિશે જાણીશું.
ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર થશે ?
કટકમાં રમાયેલી પ્રથમ T20માં ભારતીય ટીમ શરૂઆતમાં અસ્થિર દેખાતી હતી, પરંતુ બાદમાં મજબૂત વાપસી કરી અને 101 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. આ જીત પછી કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કરવા માંગશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા કોઈપણ ફેરફાર વિના બીજી મેચમાં ઉતરશે. દરમિયાન હાર છતાં એડન માર્કરમ પણ તે જ પ્લેઇંગ ઇલેવન પર આધાર રાખી શકે છે.
હવામાન અને પિચની સ્થિતિ
મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પિચ બેટ્સમેન અને બોલર બંને માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં આ મેદાન પર ઝડપી બોલરોનું પ્રભુત્વ છે. જેમ જેમ મેચ આગળ વધે છે તેમ તેમ પિચ ધીમી પડે છે, જેના કારણે સ્પિનરો પ્રભુત્વ મેળવી શકે છે. ઝાકળ અહીં એક્સ-ફેક્ટર સાબિત થઈ શકે છે.
હવામાનની વાત કરીએ તો, મેચના દિવસે ન્યુ ચંદીગઢ સ્વચ્છ રહેશે. દિવસ દરમિયાન હળવા વાદળો છવાયેલા રહેવાની શક્યતા છે, પરંતુ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. તાપમાન 25 થી 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેશે. જેમ જેમ સાંજ પડતી જશે તેમ તેમ ઠંડુ થતું જશે. રાત્રે ઝાકળ મેદાન પર રહેશે, જેના કારણે ટોસ મહત્વપૂર્ણ બનશે.
કોનું પલડું ભારે ?
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 32 T20 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ભારતે 19 જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 12 જીતી છે. એક મેચ ડ્રો રહી.
બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ XI
ભારત : અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ.
દક્ષિણ આફ્રિકા : ક્વિન્ટન ડી કોક, એઇડન માર્કરમ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફરેરા, માર્કો જેન્સન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, એનરિક નોર્ટજે, લુંગી એન્ગિડી.
