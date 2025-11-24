Prev
IND vs SA : ટીમ ઈન્ડિયા પર 'બોજ' બન્યો આ ખેલાડી... ગુવાહાટીમાં પણ નાક કપાવ્યું, હવે ટીમમાંથી થશે બહાર ?

India vs South Africa 2nd Test : ભારતની ટેસ્ટ ટીમમાં સતત તક મેળવનાર આ ખેલાડી હજુ સુધી પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરી શક્યો નથી. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પરના પોતાના ડેબ્યૂથી લઈને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ચાલુ શ્રેણી સુધી તેણે છ ટેસ્ટ રમી છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે માત્ર 87 રનની ઇનિંગ સિવાય, તેણે કંઈ ખાસ સિદ્ધિ મેળવી નથી. હવે તે ટીમમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:25 PM IST

India vs South Africa 2nd Test : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચાલી રહેલી ગુવાહાટી ટેસ્ટ પર બધાની નજર છે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નસીબ ખરાબ દેખાઈ રહ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર બેટિંગ કરી 489 રન બનાવ્યા અને પછી બોલિંગમાં પણ જોરદાર પ્રદર્શન કરીને ટીમ ઈન્ડિયાને ત્રીજા દિવસે બેકફૂટ પર ધકેલી દીધી. 

પ્રથમ ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમ 201 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ફક્ત જયસ્વાલે 58 રન બનાવ્યા અને ક્રીઝ પર આવેલો બીજો કોઈ ખેલાડી લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં. ત્યારે વારંવાર તક મળવા છતાં આ ખેલાડી એક પણ મેચમાં સફળ થયો નથી. આ ખેલાડીને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયામાં નંબર 3 પર લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી તેને સતત તક મળી છે, પરંતુ તે વારંવાર નિષ્ફળ ગયો છે. 

આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ સાઈ સુદર્શન છે. તે ગુવાહાટીમાં પણ કંઈ ખાસ કરી ના શક્યો. તે ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવ્યો અને 40 બોલમાં ફક્ત 15 રન બનાવ્યા. તેને સિમોન હાર્મરે આઉટ કર્યો. હવે ટીમમાં સુદર્શનનું સ્થાન જાળવી રાખવું મુશ્કેલ લાગે છે. તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવી શકે છે.

ટીમ ઈન્ડિયા પર 'બોજ' બન્યો આ ખેલાડી

ઘરેલુ ક્રિકેટ અને આઈપીએલમાં શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે સાઈ સુદર્શને ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું. તેણે ટેસ્ટમાં પણ ડેબ્યૂ કર્યું. ત્યારથી બીસીસીઆઈ અને ટીમ મેનેજમેન્ટે તેને વારંવાર તકો આપી છે, પરંતુ સાઈ સુદર્શન ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાને સાબિત કરવામાં અસમર્થ રહ્યો છે. એવું લાગે છે કે મેનેજમેન્ટ તેના પર વિશ્વાસ કરીને થાકી ગયું છે, પરંતુ આ ખેલાડીનું બેટ ચાલી રહ્યું નથી. એક રીતે તે ટીમ પર બોજ બની ગયો છે.

ટેસ્ટ કારકિર્દી અત્યાર સુધી કેવી રહી ?

24 વર્ષીય સાઈ સુદર્શને ભારત માટે 5 ટેસ્ટમાં 10 ઇનિંગ્સ રમી છે, જેમાં તેણે માત્ર 288 રન જ બનાવ્યા છે. તેની ફક્ત બે અડધી સદી અને 28.80ની સરેરાશ છે, જે કોઈપણ ટેસ્ટ ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેન માટે અત્યંત ઓછી માનવામાં આવે છે.

 

