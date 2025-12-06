ત્રીજી વનડેમાં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 9 વિકેટે હરાવ્યું, સિરીઝ 2-1થી જીતી, યશસ્વીની યાદગાર સદી
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ODI સિરીઝની નિર્ણાયક મેચ વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાઈ હતી. ભારતીય ટીમે આ મેચ જીતીને સિરીઝ 2-1થી જીતી લીધી છે.
Trending Photos
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝની અંતિમ મેચ 6 ડિસેમ્બરના રોજ વિશાખાપટ્ટનમના ડો. વાય.એસ. રાજશેખર રેડ્ડી એસીએ-વીડીસીએ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતીય ટીમે 9 વિકેટથી જીત મેળવી. ભારતીય ટીમની જીતમાં યશસ્વી જયસ્વાલે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. યશસ્વીએ 121 બોલમાં અણનમ 116 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 12 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. યશસ્વીની આ વનડે કારકિર્દીની પ્રથમ સદી હતી. વિરાટ કોહલી (65 અણનમ) અને રોહિત શર્મા (75 રન)એ પણ બેટિંગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
આ જીત સાથે ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝમાં 2-1થી જીત મેળવી છે. ભારતે રાંચીમાં પ્રથમ વનડે 17 રનથી જીતી હતી. ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ રાયપુર વનડે 4 વિકેટથી જીતીને વાપસી કરી હતી.
Virat Kohli wraps the chase in style! 👌👌
A commanding 9⃣-wicket victory in Vizag 🔥
With that, #TeamIndia clinch the ODI series by 2⃣-1⃣
— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
ભારતની શાનદાર બેટિંગ
ભારતીય ટીમે પીછો કરવામાં મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. રોહિત શર્મા અને યશસ્વી જયસ્વાલે પ્રથમ વિકેટ માટે 155 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. આ ભાગીદારી દરમિયાન રોહિત શર્માએ 54 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. તો યશસ્વી જયસ્વાલે પોતાના કરિયરની પ્રથમ વનડે સદી પણ ફટકારી હતી. તો વિરાટ કોહલીએ પણ મેચ વિનીંગ ઈનિંગ રમી હતી અને 45 બોલમાં તાબડતોડ 65 રન બનાવ્યા હતા.
આ જીત સાથે ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝમાં 2-1થી જીત મેળવી. ભારતે રાંચીમાં રમાયેલી પહેલી ODI 17 રનથી જીતી હતી. ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ રાયપુર ODIમાં 4 વિકેટથી જીત મેળવીને વાપસી કરી.
દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ડી કોકની સદી
ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 47.5 ઓવરમાં 270 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત સારી નહોતી. પહેલી જ ઓવરમાં રાયન રિકેલ્ટનની વિકેટ ગુમાવી. ત્યારબાદ ક્વિન્ટન ડી કોક અને ટેમ્બા બાવુમાએ 112 રનની ભાગીદારી સાથે ઇનિંગને સ્થિર કરી. બાવુમાએ 5 ચોગ્ગાની મદદથી 48 રન બનાવ્યા અને પછી રવિન્દ્ર જાડેજા દ્વારા આઉટ થયો.
ટેમ્બા બાવુમાના આઉટ થયા પછી, મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે અને ક્વિન્ટન ડી કોકે ત્રીજી વિકેટ માટે 54 રન ઉમેર્યા. કૃષ્ણાએ એક જ ઓવરમાં બ્રીટ્ઝકે (24 રન) અને એડન માર્કરામ (1 રન) ને આઉટ કર્યા. સતત બે વિકેટો છતાં ડી કોકે પોતાનો આક્રમક અભિગમ જાળવી રાખ્યો. ડી કોકે 80 બોલમાં આઠ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂરી કરી. આ તેની 23મી ODI સદી હતી અને ભારત સામે તેની સાતમી સદી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે