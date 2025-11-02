IND-W vs SA-W Live Score: ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારા સમાચાર, વરસાદ થયો બંધ, 4.30 કલાકે થશે ટોસ
India vs South Africa, Women's World Cup 2025: મહિલા વર્લ્ડ કપનો ગ્રાન્ડ ફિનાલે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે નવી મુંબઈ, મુંબઈમાં યોજાઈ રહ્યો છે. સેમિફાઇનલમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું હતું.
World Cup Final 2025: ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે મહિલા વિશ્વકપ-2025ની ફાઈનલ મેચ નવી મુંબઈના ડીવાઈ પાટિલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. ભારત અને આફ્રિકા પ્રથમવાર આઈસીસી ટ્રોફી જીતવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
આ ફાઇનલ મુકાબલાના લાઇવ અપડેટ માટે આ પેજને તમે રિફ્રેશ કરતા રહો.
ફેન્સ માટે સારા સમાચાર
- મહિલા વિશ્વકપ-2025ની ફાઈનલ જોવા માટે પ્રતીક્ષા કરી રહેલા ફેન્સ માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નવી મુંબઈમાં વરસાદ બંધ થઈ ગયો છે. ગ્રાઉન્ડ સૂકવવા માટે કામ ચાલી રહ્યું છે. મેચમાં ટોસ 4.30 કલાકે થશે અને 5 કલાકે મેચ શરૂ થશે. મેચ સંપૂર્ણ 50 ઓવરની રમાશે.
- 20 ઓવર પ્રતિ ટીમની મેચ માટે કટ-ઓફ સમય રાત્રે 9 કલાક 8 મિનિટ છે. જો રમત શરૂ થયા બાદ ફરીથી વરસાદ થાય છે તો રિઝર્વ ડેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આયોજક પ્રથમ દિવસે પરિણામ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ જો કટ-ઓફ સમય સુધી રમત શરૂ ન થાય તો મેચ બીજા દિવસે પહોંચી જશે.
- નવી મુંબઈમાં હજુ વરસાદ પડી રહ્યો છે. આઉટફીલ્ડમાં ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાયું છે. વરસાદ બંધ થાય તો પણ મેદાનને રમવા લાયક બનાવવામાં સમય લાગી શકે છે. સાંજે 5 કલાકથી ઓવર કપાવાનું શરૂ થઈ જશે.
IND VS SA મહિલા ODI માં હેડ ટૂ હેડ
1997થી 2025 વચ્ચે બંને ટીમો વચ્ચે 34 મેચ રમાઈ છે. ભારતે 20 તો આફ્રિકાએ 13 મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચનું પરિણામ આવ્યું નથી.
નવી મુંબઈમાં વરસાદ
વિશ્વ કપ ફાઈનલમાં વરસાદનું વિઘ્ન નડ્યું છે. ટોસમાં વિલંબ થયો છે. મેદાનમાં કવર જોવા મળી રહ્યાં છે.
ટોસમાં વિલંબ
મહિલા વિશ્વકપ ફાઈનલમાં ટોસમાં વિલંબ થયો છે. ખરાબ આઉટફીલ્ડને કારણે ટોસ ત્રણ કલાકે થશે અને મેચ 3.30 કલાકે શરૂ થશે. એટલે કે મેચ નિર્ધારિત સમય કરતા 30 મિનિટ મોડી શરૂ થશે.
મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ ક્યારે અને કોણે જીત્યો?
૧૯૭૩: ઇંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને પોઇન્ટના આધારે હરાવીને પ્રથમ મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
૧૯૭૮: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડને પોઇન્ટના આધારે હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું.
૧૯૮૨: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડને ૩ વિકેટથી હરાવ્યું (ક્રાઇસ્ટચર્ચ).
૧૯૮૮: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડને ૮ વિકેટથી હરાવ્યું (મેલબોર્ન).
૧૯૯૩: ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને ૬૭ રનથી હરાવીને ટ્રોફી જીતી (લોર્ડ્સ).
૧૯૯૭: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ન્યુઝીલેન્ડને ૫ વિકેટથી હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો (કોલકાતા).
૨૦૦૦: ન્યુઝીલેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને ૪ રનથી હરાવીને પ્રથમ વખત ટાઇટલ જીત્યું (લિંકન, ન્યુઝીલેન્ડ).
૨૦૦૫: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને ૯૮ રનથી હરાવ્યું (સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક, દક્ષિણ આફ્રિકા).
૨૦૦૯: ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને ૪ વિકેટથી હરાવ્યું (ઉત્તર સિડની).
૨૦૧૩: ઓસ્ટ્રેલિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ૧૧૪ રનથી હરાવ્યું (બ્રેબોર્ન, મુંબઈ).
૨૦૧૭: ઈંગ્લેન્ડે ભારતને ૯ રનથી હરાવ્યું (લોર્ડ્સ).
૨૦૨૨: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઈંગ્લેન્ડને ૭૧ રનથી હરાવ્યું (ક્રાઇસ્ટચર્ચ).
ભારતની ટીમઃ શેફાલી વર્મા, સ્મૃતિ મંધાના, અમનજોત કૌર, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચરાણી, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, સ્નેહ રાણા, અરૂંધતિ રેડ્ડી, ઉમા છેત્રી (વિકેટકીપર).
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ: લૌરા વોલ્વાર્ડ (કેપ્ટન), તાજમીન બ્રિટ્સ, સુને લુસ, અન્નેરી ડર્કસેન, એન્નેકે બોશ, મારિઝાન કેપ્પ, સિનાલો જાફતા (વિકેટકીપર), ક્લો ટ્રાયઓન, નાદીન ડી ક્લાર્ક, અયાબોંગા ખાકા, નોનકુલુલેકો મ્લાબા, નોનકુલુલેકો મ્લાબા, તુમુગાહુ, નોનકુલેકો મ્લાબા, તુક્કુમ મેસો, મસાબતા ક્લાસ.
