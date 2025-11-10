Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

બદલાઈ ગયો મેચનો સમય ! ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ આટલા વાગ્યે થશે શરૂ

IND vs SA : T20 ક્રિકેટના રોમાંચ પછી ક્રિકેટના સૌથી મુશ્કેલ ફોર્મેટમાં કસોટીનો સમય આવી ગયો છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ છેલ્લે 2019-20માં તેમની સામે ટેસ્ટ સિરીઝ જીતી હતી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:13 PM IST

Trending Photos

બદલાઈ ગયો મેચનો સમય ! ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ આટલા વાગ્યે થશે શરૂ

IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. શુભમન ગિલ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કેપ્ટન તરીકેનો પોતાનો અજોડ ટેસ્ટ રેકોર્ડ ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. જો કે, ટીમ ઈન્ડિયાએ છેલ્લે 2019માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ સિરીઝ જીતી હતી અને તે સિરીઝ પણ ભારતીય ધરતી પર રમાઈ હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયા જતા પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ ઘરઆંગણે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 2-0થી હરાવ્યું હતું. હવે તમારા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ છે કે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ માટે સમય બદલાઈ જશે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પાંચ મેચની T20 સિરીઝ બપોરે શરૂ થતી હતી, પરંતુ હવે સમય થોડો બદલાઈ ગયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા ટેસ્ટ મેચનો સમય

14 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 9:30 વાગ્યે શરૂ થશે. મેચના અડધા કલાક પહેલા સવારે 9:00 વાગ્યે ટોસ થશે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની T20 મેચ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થતી હતી. જો કે, આ ટેસ્ટ સિરીઝ ભારતમાં રમાઈ રહી હોવાથી બંને ટેસ્ટ મેચ સવારે શરૂ થશે. ત્રણ મેચની ODI સિરીઝની બધી મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. તો ટી20 મેચો સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે.

ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો દક્ષિણ આફ્રિકાનું પલડું ભારે છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 44 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી દક્ષિણ આફ્રિકાએ 18 જીતી છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ 16 જીતી છે.

ભારતીય ટીમે છેલ્લે 2019-20માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ સિરીઝ જીતી હતી. ત્યારબાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2021માં ઘરઆંગણે ભારતને હરાવ્યું હતું, જ્યારે 2023-24માં સિરીઝ 1-1થી ડ્રો રહી હતી. એટલે કે એકંદરે કહાની એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવવું સરળ રહ્યું નથી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
IND vs SA Match TimingsShubman GillTemba BavumaIndia vs South Africa

Trending news