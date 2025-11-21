'આરામ જોઈએ તો IPL છોડી દો...' ગંભીરનો સ્પષ્ટ સંદેશ, ગિલની ઈજા પર શરૂ થયો નવો વિવાદ
India vs South Africa Test: શુભમન ગિલ કોલકાતા ટેસ્ટ દરમિયાન ગરદનમાં નેક સ્પેઝ્મની ફરિયાદ થઈ હતી, જેના કારણે તે બીજી અને નિર્ણાયક ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. તેની ઈજાએ વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ અંગેની ચર્ચા ફરી શરૂ કરી દીધી છે. આ દરમિયાન આકાશ ચોપરાએ ખુલાસો કર્યો કે, ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ ગૌતમ ગંભીરે આ ચર્ચાને ફગાવી દીધી અને સ્પષ્ટ કહ્યું કે, "જો ખેલાડીઓને આરામ જોઈએ તો IPL છોડી દેવી જોઈએ."
Trending Photos
India vs South Africa Test: ભારતીય ક્રિકેટમાં વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને લઈ ચાલી રહેલી ચર્ચા હવે એક નિર્ણાયક વળાંક પર પહોંચી રહી હોય તેવું લાગે છે. કોલકાતા ટેસ્ટ દરમિયાન શુભમન ગિલની અચાનક ગરદનની ઇજાએ માત્ર ટીમ ઇન્ડિયાની તૈયારીઓને ઝટકો નથી આપ્યો, પરંતુ એક જૂનો પ્રશ્ન પણ ઉભો કર્યો છે. શું ભારતના ઓલ-ફોર્મેટ સ્ટાર્સ પર ખરેખર વધુ પડતો વર્કલોડ પડી રહ્યો છે?
ગુવાહાટી ટેસ્ટમાંથી બહાર થયો ગિલ
શુભમન ગિલ છેલ્લા બે મહિનાથી સતત ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. એશિયા કપથી લઈને ઘરઆંગણે દક્ષિણ આફ્રિકા સિરીઝ સુધી... ગિલ ટીમ ઈન્ડિયાનો કાયમી સભ્ય રહ્યો છે. જ્યારે ઘણા ખેલાડીઓને રોટેશનનો ફાયદો મળ્યો છે, ત્યારે 25 વર્ષીય ગિલને દરેક ફોર્મેટમાં રમવું પડ્યું છે. ODI કેપ્ટન અને T20 વાઇસ કેપ્ટન તરીકે તેના પર જવાબદારીઓનું દબાણ પહેલા કરતાં વધુ છે. આ દરમિયાન ઇડન ગાર્ડન્સ ટેસ્ટ દરમિયાન તેને નેક સ્પેઝ્મની સમસ્યા થઈ હતી અને જેના કારણે તે સિરીઝની નિર્ણાયક બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
આ ઈજા પ્રકાશમાં આવતાની સાથે જ વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ પર ચર્ચા ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરના શબ્દોએ આ ચર્ચાને સંપૂર્ણપણે અલગ દિશા આપી.
વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને લઈ ગંભીર શું કહ્યું?
જીઓસ્ટારના ક્રિકેટ એક્સપર્ટ આકાશ ચોપરાએ ખુલાસો કર્યો કે, ગંભીરે તેમને વાતચીતમાં કહ્યું કે, "જો વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ જોઈએ તો IPL છોડી દો. જો કેપ્ટનશીપનું દબાણ વધારે છે, તો કેપ્ટનશીપ ન કરો. પરંતુ ઈન્ડિયા માટે રમતી વખતે ફિટનેસ અને માનસિક થાક જેવી વાતનું કોઈ બહાનું નથી હોય શકતું."
ગંભીરનું આ નિવેદન એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટમાં વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ ધીમે ધીમે એક સામાન્ય બની રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણા ટોપના ખેલાડીઓને ટેસ્ટ, વનડે અને T20 વચ્ચે આરામ આપવામાં આવ્યો છે.
પરંતુ ગંભીરનો તર્ક સ્પષ્ટ છે, ભારત માટે જ્યારે પણ તક મળે છે ત્યારે ખેલાડીને સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે ઉતરવું જોઈએ. જો કોઈને આરામ જોઈએ, તો પહેલા IPL જેવી લીગ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગીદારી પર વિચાર કરવો જોઈએ.
બેટ્સમેન માટે ફોર્મ ખૂબ જ કિંમતી
આકાશ ચોપરાએ પણ ગંભીરની વાતનો સ્વીકાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, એક બેટ્સમેન માટે ફોર્મ ખૂબ જ કિંમતી છે. જ્યારે તમે રન બનાવી રહ્યા હોવ છો, ત્યારે તમારે વધુમાં વધુ રમવું જોઈએ. ફોર્મ ક્યારે જતું રહે, તેની કોઈ ગેરંટી નથી. તેથી જ્યાં સુધી ફિટનેસની કોઈ ગંભીર સમસ્યા ન હોય અથવા માનસિક થાક ન હોય, ત્યાં સુધી ખેલાડીએ મેદાન પર રહેવું જોઈએ.
જો કે, ગિલના મામલામાં હવે ચિંતા એ છે કે તેને ઓછામાં ઓછા 10 દિવસના આરામની જરૂર છે. BCCIએ હજુ સુધી અંતિમ નિર્ણય જાહેર કર્યો નથી, પરંતુ એવી અપેક્ષા છે કે તે 30 નવેમ્બરથી શરૂ થતી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝ માટે ફિટ થઈ જશે. ત્યારબાદ T20I સિરીઝ પણ રમાશે, જેમાં ગિલની ભૂમિકા વધુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
ગિલની ઈજાએ એક વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. ભારતીય ક્રિકેટે નક્કી કરવું પડશે કે કયું મોડેલ અપનાવવું. IPLના આર્થિક અને બ્રાન્ડ વેલ્યુને પ્રાથમિકતા આપવી અને ખેલાડીઓ પાસેથી સતત ક્રિકેટ રમવાની અપેક્ષા રાખવી કે પછી ગંભીર જેવો દ્રષ્ટિકોણ જે રાષ્ટ્રીય ટીમને સૌથી ઉપર રાખીને વર્કલોડનું કડક મૂલ્યાંકન કરે છે?
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે