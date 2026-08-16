Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે પણ વરસાદ બનશે વિલન ? જાણો કેવું રહેશે હવામાન

ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે પણ વરસાદ બનશે વિલન ? જાણો કેવું રહેશે હવામાન

IND vs SL 1st Test 3rd Day Weather : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ગાલેમાં ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે વરસાદ પડ્યો હતો. જેના કારણે મેચ મોડી શરૂ થઈ હતી, ત્યારે શું ત્રીજા દિવસે પણ વરસાદ મેચની મજા બગાડશે ? આ લેખમાં જાણીશું કે આવતીકાલનું હવામાન કેવું રહેશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 16, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:42 PM IST
ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે પણ વરસાદ બનશે વિલન ? જાણો કેવું રહેશે હવામાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિદેશી રોકાણકારો ફરી એક્ટિવ! ભારતીય શેરોમાં સતત બીજા મહિને મોટું રોકાણ
2
3
4
5