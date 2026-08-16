/ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે પણ વરસાદ બનશે વિલન ? જાણો કેવું રહેશે હવામાન

IND vs SL 1st Test 3rd Day Weather : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ગાલેમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના બે દિવસ પૂર્ણ થયા છે. બીજા દિવસે વરસાદના કારણે માત્ર 43 ઓવર જ રમાઈ હતી. રમત નિર્ધારિત સમય કરતાં ઘણી મોડી શરૂ થઈ હતી. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું વરસાદ ત્રીજા દિવસે પણ મેચમાં વિક્ષેપ પાડશે ?
હવામાનની આગાહી શું છે ?
હવામાનની આગાહી ચાહકો માટે થોડી નિરાશાજનક સાબિત થઈ શકે છે. ત્રીજા દિવસે પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેમ બીજા દિવસે વરસાદ પડ્યો હતો, તેમ ફરી 17 ઓગસ્ટે પણ વરસાદ પડી શકે છે. સતત વરસાદને કારણે મેચમાં નિર્ણાયક પરિણામ સુધી પહોંચવું પણ મુશ્કેલ બની શકે છે. જ્યારે પહેલા દિવસે 73 ઓવર ફેંકાઈ હતી અને બીજા દિવસે 90થી વધુ ઓવરની શક્યતા હતી, ત્યારે વરસાદે બધો ખેલ બગાડ્યો હતો.
ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે હવામાન કેવું રહેશે ?
AccuWeather મુજબ, સોમવાર, 17 ઓગસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસે સવારે, બપોરે અને રાત્રિ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા છે. સવારે વરસાદની શક્યતા 60% છે. દિવસના અંતમાં આ સંભાવના થોડી બદલાઈને 57% થઈ જશે. સાંજે પણ વરસાદની 59% શક્યતા છે. પરિણામે લગભગ આખો દિવસ વરસાદ રહી શકે છે.
બે દિવસ પછી મેચની સ્થિતિ
બીજા દિવસના અંત સુધીમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ તેના પ્રથમ દાવમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 460 રન બનાવ્યા હતા. ચાહકો ચોક્કસપણે આશા રાખશે કે ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજા દિવસે 500 રનનો આંકડો પાર કરશે. દેવદત્ત પડિકલે ટીમ માટે 167 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં કેએલ રાહુલ અને ધ્રુવ જુરેલે અડધી સદી ફટકારી. રાહુલે 82 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, જુરેલે 51 રન બનાવ્યા, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શ્રીલંકાના બોલરોમાં પ્રભાત જયસૂર્યાએ સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી હતી. તો કેશરા નુવંતાએ 3 વિકેટ લીધી હતી અને આસિથા ફર્નાન્ડોએ એક વિકેટ લીધી હતી.