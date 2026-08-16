/દેવદત્ત પડિકલે ગાલેમાં મચાવી તબાહી ! 167 રન બનાવી રચ્યો ઇતિહાસ, 24 વર્ષ બાદ કર્યો આ કમાલ !

Devdutt Padikkal : ગાલે ટેસ્ટમાં શ્રીલંકા સામે યુવા ભારતીય બેટ્સમેન દેવદત્ત પડિકલે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેની બેટિંગે બધાનું દિલ જીતી લીધું. આ ઇનિંગ બાદ પડિકલ જે નંબર 3 પર બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો, તેની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ રહી છે. પડિક્કલે તેની પહેલી જ ટેસ્ટ મેચમાં તકનો લાભ ઉઠાવ્યો. તેણે શ્રીલંકા સામે 167 રનની યાદગાર ઇનિંગ રમી, જેનાથી ભારત મજબૂત સ્થિતિમાં આવી ગયું.
આ ઇનિંગ સાથે, પડિકલે ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસના ઘણા દિગ્ગજોના રેકોર્ડની પણ બરાબરી કરી. ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી ભારતીય ટીમને યશસ્વી જયસ્વાલની વિકેટ સાથે શરૂઆતમાં જ ઝટકો લાગ્યો.
કેએલ રાહુલ સાથે 150થી વધુ રનની ભાગીદારી
જયસ્વાલના આઉટ થયા પછી પડિકલ નંબર 3 પર ક્રીઝ પર આવ્યો અને કેએલ રાહુલ સાથે મળીને શ્રીલંકાના બોલરોને ધોઈ નાખ્યા. આ બંનેએ 150 રનથી વધુની ભાગીદારી કરી. પ્રથમ દિવસની રમતના અંતિમ સત્ર દરમિયાન પડિકલે પોતાની શાનદાર સદી પૂર્ણ કરી.
પડિક્કલની 167 રનની ઇનિંગ
બીજા દિવસે વરસાદને કારણે મેચ મોડી શરૂ થઈ હતી, પરંતુ પડિકલે પોતાનું પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું. તેણે સ્પિનરો સામે ખૂબ જ સંયમ સાથે બેટિંગ કરી અને ટીમના કુલ સ્કોરને આગળ ધપાવ્યો. આખરે 92મી ઓવરમાં પ્રભાત જયસૂર્યાએ તેને આઉટ કર્યો. જોકે, આઉટ થતાં પહેલાં પડિકલે 230 બોલમાં 167 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો.
દ્રવિડ અને પૂજારાની ક્લબમાં જોડાયો
પડિક્કલ શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ મેચમાં ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતી વખતે 150 થી વધુ રન બનાવનાર ફક્ત ત્રીજો ભારતીય બેટ્સમેન છે. પડિકલ પહેલા ફક્ત રાહુલ દ્રવિડ (177 રન, અમદાવાદ 2009) અને ચેતેશ્વર પૂજારા (153 રન, ગાલે 2017) એ જ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. શ્રીલંકાની ધરતી પર ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા આ સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર પણ છે.
24 વર્ષ બાદ મેળવી આ સિદ્ધિ
પડિક્કલ 21મી સદીમાં ત્રીજા નંબર પર ભારત માટે સદી ફટકારનાર બીજો ડાબોડી બેટ્સમેન બન્યો છે. તેના પહેલા સૌરવ ગાંગુલીએ 2002માં દિલ્હીમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. દરમિયાન, છેલ્લી 35 ટેસ્ટ ઇનિંગ્સમાં ત્રીજા નંબર પર ભારતીય ટીમ માટે આ પહેલી સદી છે. છેલ્લી સદી શુભમન ગિલે સપ્ટેમ્બર 2024માં ચેન્નાઈમાં બાંગ્લાદેશ સામે ફટકારી હતી.