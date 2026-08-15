/IND vs SL : આઉટ નહોતો છતાં KL રાહુલે કેમ છોડ્યું મેદાન ? ટીમ ઈન્ડિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો

Kl Rahul Retired Hurt : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે, જ્યાં ટીમ ઇન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારતીય ટીમે શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. જોકે, પહેલા દિવસના ત્રીજા સેશનની શરૂઆતમાં જ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો, જ્યારે શાનદાર બેટિંગ કરી રહેલો ઓપનર કેએલ રાહુલ આઉટ ન હોવા છતાં પેવેલિયન પાછો ફર્યો.
કેએલ રાહુલ શ્રીલંકા સામેની ગાલે ટેસ્ટ દરમિયાન રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હતો. પહેલા દિવસે ટી બ્રેક બાદ મેચ ફરી શરૂ થઈ ત્યારે તે બેટિંગ કરવા તો આવ્યો હતો, પરંતુ એક પણ બોલ રમ્યા વગર પેવેલિયન પાછો ફર્યો હતો. કેપ્ટન શુભમન ગિલ દેવદત્ત પડિકલ સાથે બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. રાહુલ 77 રન પર રિટાયર્ડ હર્ટ થયો.
રાહુલને ચાલવામાં પણ મુશ્કેલી પડી
કેએલ રાહુલને ફક્ત તેના જમણા હાથમાં જ નહીં પરંતુ તેના ડાબા હાથની આંગળીઓ વચ્ચે પણ ખેંચાણનો અનુભવ થઈ રહ્યો હતો. વધુમાં, તે ચાલતી વખતે લંગડાતો જોવા મળ્યો હતો. પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે રાહુલ એક પણ બોલનો સામનો કર્યા વિના ફિઝિયો સાથે મેદાન છોડીને ગયો, તે ચાલતી વખતે લંગડાતો જોવા મળ્યો અને સીડીઓ ચઢવામાં પણ સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો.
કેએલ રાહુલ ફરીથી બેટિંગ કરવા આવી શકે છે
કેએલ રાહુલ આ ઇનિંગમાં ભારતીય ટીમ માટે બેટિંગમાં પાછો ફરી શકે છે. તે રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હતો, ઈજાને કારણે તેને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું હતું, જેના કારણે તે ફરીથી બેટિંગ કરી શકે તેવી શક્યતા છે. જો તે સંપૂર્ણ ફિટ હોવા છતાં મેદાન છોડીને ગયો હોત, તો તેને 'રિટાયર્ડ આઉટ' ગણવામાં આવે, તેથી તે ફરીથી બેટિંગ કરવા ના આવી શકે, પણ રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હોવાથી ફરી બેટિંગ કરવા આવી શકે છે.