/સરફરાઝ-પડિકલની એન્ટ્રી, આ બે ખેલાડીનું કપાશે પત્તું ! પ્રથમ ટેસ્ટમાં આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ XI

India vs Sri Lanka 1st Test : 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં શરૂ થનારી શ્રીલંકા સામેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ માટે ભારતીય ટીમની પસંદગી કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર માટે માથાનો દુખાવો બની રહેશે. ટીમમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવવા માટે ઘણા ખેલાડીઓ દાવેદાર છે. સરફરાઝ ખાન, ધ્રુવ જુરેલ અને દેવદત્ત પડિકલ જેવા બેટ્સમેનોની હાજરી પસંદગી પ્રક્રિયાને વધુ રસપ્રદ બનાવે છે. ત્યારે ગાલેમાં પહેલી ટેસ્ટ માટે ભારત કઈ સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન મેદાનમાં ઉતરી શકે છે તેના પર એક નજર કરીએ.
દેવદત્ત પડિકલનું સ્થાન લગભગ નિશ્ચિત
શ્રીલંકા સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં ભારત માટે ઓપનિંગ જોડી યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલ હોઈ શકે છે. દરમિયાન ડાબોડી બેટ્સમેન દેવદત્ત પડિકલ ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરે તેવી શક્યતા છે. ગયા અઠવાડિયે કોલંબોના એનસીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે શ્રીલંકા ઇલેવન સામેની વોર્મ-અપ મેચમાં સદી ફટકારીને પડિકલે આ સ્થાન પર પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું હતું. કેપ્ટન શુભમન ગિલ ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરશે, ત્યારબાદ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત પાંચમા નંબર પર બેટિંગ કરશે.
સરફરાઝની પણ થશે એન્ટ્રી
સરફરાઝ ખાન લગભગ બે વર્ષ બાદ ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે અને છઠ્ઠા નંબરના સ્થાન માટે ધ્રુવ જુરેલને પડકાર આપી રહ્યો છે. સરફરાઝ આ સ્થાન માટે એક બેસ્ટ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે, જેના કારણે જુરેલનું પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી પત્તું કપાઈ શકે છે. ડાબોડી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા સાતમા નંબર પર બેટિંગ કરશે અને ભારતના બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવશે. સ્પિન વિભાગમાં માનવ સુથાર અને કુલદીપ યાદવને પણ જાડેજા સાથે તક આપવામાં આવશે.
ભારતનું ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણ
મોહમ્મદ સિરાજ અને ગુરનૂર બ્રાર ભારતના ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. પરિણામે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર બેસવું પડશે. શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા ઉપરાંત સારાંશ જૈન અને આકિબ નબીને ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તક મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે.
પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન
યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, દેવદત્ત પડિકલ, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રિષભ પંત (વિકેટકીપર), સરફરાઝ ખાન, રવિન્દ્ર જાડેજા, માનવ સુથાર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, ગુરનૂર બ્રાર.
શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવીન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર, દેવદત્ત પડિકલ, સારાંશ જૈન, આકીબ નબી, સરફરાઝ ખાન.