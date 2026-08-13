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સરફરાઝ-પડિકલની એન્ટ્રી, આ બે ખેલાડીનું કપાશે પત્તું ! પ્રથમ ટેસ્ટમાં આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ XI

India vs Sri Lanka 1st Test : ભારત અને શ્રીલંકાના ક્રિકેટ ચાહકો 15 ઓગસ્ટથી આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે આ દિવસથી બંને દેશો વચ્ચે એક રોમાંચક ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થશે. ત્યારે પ્રથમ ટેસ્ટમાં ભારતની પ્લેઈંગ-11 કેવી હશે, તેના પર એક નજર કરીએ.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 13, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:51 PM IST
સરફરાઝ-પડિકલની એન્ટ્રી, આ બે ખેલાડીનું કપાશે પત્તું ! પ્રથમ ટેસ્ટમાં આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ XI

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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