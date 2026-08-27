/શ્રીલંકાની શાનદાર લડતના કારણે બીજી ટેસ્ટ ડ્રો, ટીમ ઈન્ડિયાએ 1-0થી જીતી સિરીઝ

India vs Sri Lanka 2nd Test : ટીમ ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની છેલ્લી મેચ કોલંબો ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચ ડ્રો થઈ છે. જોકે, ભારતે પહેલી મેચ જીતીને શ્રેણી 1-0થી જીતી લીધી છે. ભારત પાસે અંતિમ દિવસે બીજી ટેસ્ટ જીતવાની તક હતી, પરંતુ ભારતીય બોલરો બીજા દાવમાં શ્રીલંકાની બાકીની ચાર વિકેટ લેવામાં અસમર્થ રહ્યા. ભારતે 429 રન બનાવ્યા હતા અને 200 રનથી વધુની લીડ મેળવી હતી. ટીમ ઇન્ડિયાએ આ મેચમાં શ્રીલંકાને ફોલો-ઓન કર્યું હતું. છતાં ટીમ આ મેચ જીતી ના શકી.
આ મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટીમ ઈન્ડિયાએ 503 રન પર પ્રથમ દાવ ડિક્લેર કર્યો, જેમાં દેવદત્ત પડિકલના 117 અને ધ્રુવ જુરેલના અણનમ 115 રનનો સમાવેશ થાય છે. પંત, શુભમન ગિલ, યશસ્વી જયસ્વાલ અને રવિન્દ્ર જાડેજાના યોગદાનથી પણ ભારતને આ વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી.
સોનલ દિનુષાએ બંને ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારી
શ્રીલંકાની ટીમ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરવા ઉતરી ત્યારે તેઓ 290 રન જ બનાવી શક્યા, જેમાં સોનલ દિનુષાના 103 અને પાસિન્દુ સૂરિયાબંદરાના 80 રનનો સમાવેશ થાય છે. ભારતને 213 રનની લીડ હતી. પરિણામે, ટીમ ઇન્ડિયાએ ફોલો-ઓન કર્યું અને શ્રીલંકાની ટીમ ફરીથી બેટિંગ કરવા ઉતરી. શ્રીલંકાએ ચોથા અને પાંચમા દિવસે મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું. ખાસ કરીને સોનલ દિનુષાએ બીજી સદી ફટકારી ટીમને હારથી બચાવી.
શ્રીલંકાએ ચોથી ઇનિંગ્સમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 429 રન બનાવ્યા અને મેચમાં કોઈ પરિણામ આવે તેવું ના લાગતા બંને ટીમોએ હાથ મિલાવ્યા અને મેચ ડ્રોમાં પરિણમી. શ્રીલંકા પાસે 200 રનથી વધુની લીડ હતી અને લગભગ 17 ઓવરની રમત બાકી હતી, તેથી પરિણામની કોઈ શક્યતા લાગતી નહોતી. આ જ કારણ છે કે બંને ટીમો ડ્રો માટે સંમત થઈ ગઈ.
બીજી ઇનિંગમાં શ્રીલંકા તરફથી સોનલ દિનુષાએ 264 બોલમાં 133 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જ્યારે પસિન્દુ સુરિયાબંદરાએ 92 રન બનાવ્યા. કમિન્દુ મેન્ડિસે પણ 55 રનની ઇનિંગ રમી. કેશરા નુવંતાએ 46 રન બનાવ્યા, જે એક મહત્વપૂર્ણ યોગદાન હતું.