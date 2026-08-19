/આતો ખરેખર નોટ આઉટ છે, શ્રીલંકા સાથે થયો અન્યાય ? ધ્રુવ જુરેલના કેચ પર વિવાદ

Dhruv Jurel Catch controversy : શ્રીલંકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં ભારતે શાનદાર જીત નોંધાવી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ દાવમાં 462 બનાવ્યા હતા, જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ 284 રનમાં આઉટ થઈ ગઈ હતી. જેના કારણે ભારતને 178 રનની લીડ મળી હતી. જ્યારે બીજા દાવમાં ભારતે 193 રન બનાવતાં શ્રીલંકાને જીત માટે 372 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો, જેના જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ માત્ર 206 રનમાં જ આઉટ થઈ ગઈ હતી અને ભારતે ગાલે ટેસ્ટ 165 રનના માર્જીનથી જીતી લીધી હતી.
ધ્રુવ જુરેલના કેચ પર વિવાદ
મેચના ચોથા દિવસે ભારતીય ટીમનો દબદબો રહ્યો, ત્યારે દિવસનો સૌથી મોટો ચર્ચાનો મુદ્દો ધ્રુવ જુરેલ દ્વારા કરવામાં આવેલો વિવાદાસ્પદ કેચ હતો. શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સની 22મી ઓવર દરમિયાન ઓપનર લાહિરુ ઉદારાએ સ્પિનર માનવ સુથારના બોલ પર શોટ રમ્યો અને જુરેલે કેચ પકડ્યો.
ઉદારાને શંકા હતી કે બોલ જમીનને સ્પર્શી ગયો છે, જેના કારણે તેણે થર્ડ અમ્પાયરને મદદ લીધી. રિપ્લેમાં જોવા મળ્યું કે જ્યારે જુરેલ આગળ વધી રહ્યો હતો, ત્યારે બોલનો એક ભાગ જમીનને સ્પર્શતો દેખાયો. જોકે, થર્ડ અમ્પાયર કેચથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ હતા અને તેમણે ઉદારાને આઉટ આપ્યો. લાહિરુ ઉદારાએ પેવેલિયન પાછા ફરતા અમ્પાયરના નિર્ણયથી સ્પષ્ટપણે નિરાશ દેખાતો હતો.
Manav Suthar draws the edge, and Dhruv Jurel clings on to a sensational low catch in the slips! 🏏
Sri Lanka are now four down!
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 18, 2026
રસેલ આર્નોલ્ડે અમ્પાયરના નિર્ણય પર ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા
શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને કોમેન્ટ્રી પેનલના સભ્ય રસેલ આર્નોલ્ડે થર્ડ અમ્પાયરના નિર્ણય સાથે સખત અસંમત હતા. ઓન એર બોલતા તેમણે કહ્યું, સ્લો રિપ્લેમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે જુરેલની આંગળીઓ પાછળ ખસી ગઈ હતી અને બોલનો આગળનો ભાગ જમીનને સ્પર્શી રહ્યો હતો. મારા મતે બોલ ઘાસને સ્પર્શી રહ્યો હતો અને બેટ્સમેનને આઉટ ન આપવો જોઈએ.
શ્રીલંકાની ટીમ સુથારની સ્પિનમાં ફસાઈ
બીજા દાવમાં 193 રન બનાવ્યા બાદ ભારતે શ્રીલંકાને 372 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં યજમાન ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. યુવા સ્પિનર માનવ સુથારે આ મેચમાં 6 વિકેટ લીધી, જ્યારે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ 2 વિકેટ લીધી અને મોહમ્મદ સિરાજ અને જાડેજાએ એક એક વિકેટ લીધી હતી. શ્રીલંકાની ટીમ સુથારની સ્પિનમાં ફસાઈ ગઈ અને આખરે હારનો સામનો કરવો પડ્યો.