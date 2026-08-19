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આતો ખરેખર નોટ આઉટ છે, શ્રીલંકા સાથે થયો અન્યાય ? ધ્રુવ જુરેલના કેચ પર વિવાદ

Dhruv Jurel Catch controversy : ગાલે ટેસ્ટમાં ભારતે શ્રીલંકા સામે શાનદાર જીત નોંધાવી છે, આ જીત સાથે ભારત બે મચોની સિરીઝમાં 1-0થી આગળ છે. મેચના ચોથા દિવસે ધ્રુવ જુરેલે કરેલા કેચને લઈને હવે વિવાદ શરૂ થયો છે, તો શ્રીલંકાના પૂર્વ ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટર રસેલ આર્નોલ્ડોએ પણ અમ્પાયરના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 19, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:54 PM IST
આતો ખરેખર નોટ આઉટ છે, શ્રીલંકા સાથે થયો અન્યાય ? ધ્રુવ જુરેલના કેચ પર વિવાદ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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