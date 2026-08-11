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JioHotstarને ભૂલી જાઓ... આ ચેનલ પર જોવા મળશે ભારત vs શ્રીલંકા ટેસ્ટ મેચ, જાણો કેટલા વાગ્યે થશે શરૂ

IND vs SL Live Streaming : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં શરૂ થશે. તમે આ શ્રેણીની મેચો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અથવા જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકશો નહીં. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 11, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:03 PM IST
JioHotstarને ભૂલી જાઓ... આ ચેનલ પર જોવા મળશે ભારત vs શ્રીલંકા ટેસ્ટ મેચ, જાણો કેટલા વાગ્યે થશે શરૂ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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