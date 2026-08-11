/JioHotstarને ભૂલી જાઓ... આ ચેનલ પર જોવા મળશે ભારત vs શ્રીલંકા ટેસ્ટ મેચ, જાણો કેટલા વાગ્યે થશે શરૂ

IND vs SL Live Streaming : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં શરૂ થશે અને હાલમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ભારતીય ટીમે પ્રેક્ટિસ મેચ રમી છે અને તેમાં જીતી નોંધાવી છે. શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં એ જાણી લો કે તમે ટીવી અથવા મોબાઇલ પર લાઇવ મેચ કઈ ચેનલ કે એપ પર જોઈ શકશો.
આ ટેસ્ટ શ્રેણી કોઈપણ ભોગે જીતવી પડશે
શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળ ટીમ ઇન્ડિયાનો શ્રીલંકા પ્રવાસ શરૂ થઈ ગયો છે. આ બે ટેસ્ટ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)નો ભાગ છે. ભારતીય ટીમ હાલમાં રેન્કિંગમાં નીચે છે. જોકે, બંને મેચ જીતવાથી તેમનું સ્થાન ઉપર આવી શકે છે અને WTC ફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રહી શકે છે, જ્યારે હારવાથી મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ છે.
આ મેચોનું લાઇવ પ્રસારણ ક્યાં થશે ?
ભારત vs શ્રીલંકા શ્રેણીના મીડિયા અધિકારો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પાસે છે. ટીવી પર મેચ લાઈવ જોવા માટે તમે સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર ટ્યુન ઇન કરી શકો છો, જે વિવિધ ભાષાઓમાં કોમેન્ટ્રી સાથે લાઈવ કવરેજ આપશે. જો તમે તમારા મોબાઈલ પર જોવાનું પસંદ કરો છો, તો તમે સોનીલીવ એપ ડાઉનલોડ કરવી પડશે. જો કે, આ માટે સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂરી છે, જેની વિગતો એપ પર આપેલી છે.
𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬. 🔥
This Independence Day, #TeamIndia continue their WTC campaign against Sri Lanka in the InsuranceDekho Cup! 🏏
Watch #SLvIND from 15th August, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.… pic.twitter.com/ufBqSBO5sP
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 10, 2026
ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચ ?
જો તમે પૈસા ખર્ચ્યા વિના મેચો જોવા માંગતા હો તો લાઈવ કવરેજ ડીડી સ્પોર્ટ્સ દ્વારા ટીવી પર ઉપલબ્ધ થશે, આ માટે તમારી પાસે ડીડી ફ્રી ડીશ કનેક્શન હોવું જરૂરી છે. જો તમારી પાસે કોઈ અલગ કનેક્શન હોય, તો તમે ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર મેચ જોઈ શકશો નહીં. આ વખતે તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ટીવી ચેનલો અથવા જિયોહોટસ્ટાર મોબાઈલ એપ્સ પર મેચ જોઈ શકશો નહીં, કારણ કે સ્ટાર પાસે તેના અધિકારો નથી.
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવીન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર, દેવદત્ત પડિકલ, સારાંશ જૈન, આકીબ નબી અને સરફરાઝ ખાન.