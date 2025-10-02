સિરાજ-બુમરાહ સામે બે સેશન પણ ના ટકી શક્યા વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેનો...162 રનમાં ઓલઆઉટ
India vs West Indies 1st test : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સિરીઝની પહેલી ટેસ્ટ અમદાવાદમાં રમાઈ રહી છે. ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરનાર વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. સિરાજે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી હતી.
India vs West Indies 1st test : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝની પહેલી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ માત્ર 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનો ભારતીય બોલરોનો સામે બે સેશન સુધી પણ ટકી શક્યા નહીં.
મોહમ્મદ સિરાજે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહે 3 અને કુલદીપ યાદવે 2 વિકેટ લીધી. સિરાજ ભારતમાં 5 વિકેટ લેવાની તક ચુકી ગયો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનોએ ખૂબ જ નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું. કોઈપણ બેટ્સમેન 40 રનનો આંકડો સ્પર્શી શક્યો નહીં. જસ્ટિન ગ્રીવ્સ 32 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી રહ્યો.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ ઇનિંગ શરૂ થતાં જ વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ દબાણમાં આવી ગઈ. શિસ્તબદ્ધ ભારતીય બોલિંગ આક્રમણે લંચ પહેલા પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. પહેલા સાત બેટ્સમેનમાંથી ફક્ત જસ્ટિન ગ્રીવ્સ 30 રન સુધી પહોંચી શક્યા. તેણે 32 રનનું યોગદાન આપ્યું. શાઈ હોપે 26, કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝ 24, બ્રાન્ડન કિંગ 13 અને એલિક એથાનાઝે 12 રન બનાવ્યા. જોન કેમ્પબેલ આઠ રન બનાવીને આઉટ થયો અને તેજનારાયણ ચંદ્રપોલ કોઈ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યો. સિરાજ અને બુમરાહ ઉપરાંત કુલદીપ યાદવે બે વિકેટ લીધી. અક્ષર પટેલને પણ એક સફળતા મળી.
