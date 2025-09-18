Prev
T20માં 489 રનનો અશક્ય રેકોર્ડ...ભારતના આ ખતરનાક બેટ્સમેને મચાવી તબાહી

સામાન્ય રીતે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં પ્રતિ ઇનિંગ 120 બોલ હોય છે, તેથી 400 રન બનાવવા લગભગ અશક્ય માનવામાં આવે છે. પરંતુ ખરેખર એવું બન્યું છે. એક ટી20 મેચમાં 489 રનનો અશક્ય રેકોર્ડ બન્યો હતો. આ મેચ દરમિયાન બેટ્સમેનોએ 35 ચોગ્ગા અને 32 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
 

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 489 રન બનાવવાનો વિચાર કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે અને મોટાભાગના લોકોને તે મજાક પણ લાગી શકે છે. જો કે, આ અશક્ય લાગતો રેકોર્ડ આ ફોર્મેટમાં પહેલાથી જ સેટ થઈ ગયો છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાયેલી એક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ઇતિહાસમાં સ્થાન પામી ગઈ છે. 2016માં અમેરિકાના ફ્લોરિડામાં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાયેલી એક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 489 રનનો રેકોર્ડ બન્યો હતો, જેમાં 35 ચોગ્ગા અને 32 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આ અશક્ય વિશ્વ રેકોર્ડ પહેલીવાર બન્યો હતો.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ભારત સામે વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો

વેસ્ટ ઇન્ડીઝે 27 ઓગસ્ટ, 2016ના રોજ ભારત સામેની આ ઐતિહાસિક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 245 રન બનાવ્યા. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ તરફથી વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા ઓપનર એવિન લુઇસે માત્ર 49 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા. 204.08ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા, તેણે પોતાની ઇનિંગમાં પાંચ ચોગ્ગા અને નવ છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે ભારતીય ઓલરાઉન્ડર સ્ટુઅર્ટ બિન્નીની એક ઓવરમાં સતત પાંચ છગ્ગા પણ ફટકાર્યા.

એવિન લુઇસ ઉપરાંત, જોહ્ન્સન ચાર્લ્સે પણ વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ઇનિંગ્સનું નેતૃત્વ 33 બોલમાં 79 રન સાથે કર્યું. જોહ્ન્સન ચાર્લ્સે 239.39ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા છ ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગા ફટકાર્યા. વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ઇનિંગ્સમાં કુલ 13 ચોગ્ગા અને 21 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. 

ભારતે વિશ્વ ક્રિકેટને સ્તબ્ધ કરી દીધું

વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમે 20 ઓવરમાં કુલ 245 રન બનાવ્યા. તે સમયે 229 રન T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝનો રેકોર્ડ હતો. આનો અર્થ એ થયો કે ભારત સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ હાંસલ કરવાનો પડકાર હતો. તે સમયે કોઈ પણ ટીમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 246 રનના ટાર્ગેટ ચેઝ કરી શકી નહોતી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો વિજય નિશ્ચિત હતો. આ T20 મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો વિજય પહેલાથી જ નિશ્ચિત હતો, પરંતુ ભારતે પણ એવું કંઈક કર્યું જેણે વિશ્વ ક્રિકેટને સ્તબ્ધ કરી દીધું.

એક જબરદસ્ત રેકોર્ડ બનાવ્યો

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના 246 રનના ટાર્ગેટ ના જવાબમાં ભારત લગભગ વિજય મેળવી શક્યું હતું, પરંતુ 1 રનથી પાછળ રહી ગયું. 246 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 244 રન બનાવ્યા, પરંતુ મેચ જીતી શકી નહીં. ભારતની ઇનિંગમાં કુલ 22 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં કુલ 489 રન બન્યા. આ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ પણ છે. જેમાં 35 ચોગ્ગા અને 32 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. 

ટીમ ઈન્ડિયા માટે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા કેએલ રાહુલે માત્ર 51 બોલમાં અણનમ 110 રન બનાવ્યા. 215.68ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા તેણે 12 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. રોહિત શર્માએ પણ 28 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન કેપ્ટન અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ 25 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે ભારતને જીત અપાવી શક્યો નહીં. ભારત 1 રનથી મેચ હારી ગયું.

