એશિયા કપ તો પૂરો...હવે ક્યાં અને કોની સામે મેદાનમાં ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા, જાણો સંપૂર્ણ શેડ્યુલ

Team India : ભારતે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. ટીમ ઇન્ડિયા 9મી વખત ચેમ્પિયન બની. એશિયા કપ બાદ ટીમ ઇન્ડિયા હવે ટેસ્ટ સિરીઝમાં મેદાનમાં ઉતરશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:42 AM IST

Team India : એશિયા કપ 2025ના સમાપન સાથે ટીમ ઈન્ડિયા ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. એશિયા કપ 2025માં ભારતીય ટીમ અજેય રહી અને ટાઇટલ જીત્યું. ફાઇનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. ભારત અને પાકિસ્તાન સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ત્રણ વખત ટકરાયા અને સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમે પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું અને ત્રણેય વખત જીત મેળવી. એશિયા કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ ટીમ ઈન્ડિયા ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.

એશિયા કપના સમાપન પછી ટીમ ઈન્ડિયા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં મેદાનમાં ઉતરશે. ભારતીય ટીમ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બે ટેસ્ટ મેચની સિરીઝ રમશે. શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં આ સિરીઝ 2 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. સિરીઝની પહેલી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બીજી ટેસ્ટ મેચ ઓક્ટોબરમાં દિલ્હીના અરુણ જેટલી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે.

ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટક્કર ક્યાં જોઈ શકશો ?

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ સ્ટાર નેટવર્ક પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ વિવિધ ભાષાઓમાં કોમેન્ટરી સાથે ટેસ્ટ સિરીઝનું લાઈવ પ્રસારણ કરશે. વધુમાં ટેસ્ટ સિરીઝ જિયો હોટસ્ટાર પર લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. ચાહકો બંને પ્લેટફોર્મ પર ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની આગામી ટેસ્ટ સિરીઝનો આનંદ માણી શકે છે.

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમો :

ભારત - શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કે.એલ. રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા (વાઈસ-કેપ્ટન), વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, એન. જગદીસન (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ - રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જોમેલ વોરિકન (વાઈસ-કેપ્ટન), કેવલન એન્ડરસન, એલિક અથાંજે, જોન કેમ્પબેલ, ટેગેનારીન ચંદ્રપોલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, શાઈ હોપ, ટેવિન ઈમલાચ, અલ્ઝારી જોસેફ, જોહાન લાઈન, બ્રાન્ડન કિંગ, એન્ડરસન ફિલિપ, ખારી પિયર, જેડેન સીલ્સ.

