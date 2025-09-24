IND vs WI : ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત પહેલા મોટા સમાચાર, બુમરાહ રમશે કે નહીં ? જાણી લો લેટેસ્ટ અપડેટ
IND vs WI : એશિયા કપ 2025ની સુપર ફોર મેચો પહેલા ભારતીય ટીમના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે સંકેત આપ્યો છે કે 2 ઓક્ટોબરથી અમદાવાદમાં શરૂ થનારી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે.
IND vs WI : એશિયા કપ પછી તરત જ ભારત વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે બે ટેસ્ટ મેચની સિરીઝ રમશે, જેના માટે BCCI ગમે ત્યારે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત કરી શકે છે. ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત પહેલા ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. ભારતીય ટીમના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે સંકેત આપ્યો છે કે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 2 ઓક્ટોબરથી અમદાવાદમાં શરૂ થનારી બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહનો ટીમમાં સમાવેશ થઈ શકે છે.
ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત ગમે ત્યારે થઈ શકે છે
મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિ 24 સપ્ટેમ્બરે ટીમને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે. બુમરાહની ફિટનેસ અને વર્કલોડ આ બેઠકમાં મુખ્ય મુદ્દો રહેશે, કારણ કે તે તાજેતરમાં ઇજાઓથી પીડાઈ રહ્યો છે. બુમરાહ ભારતીય ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણમાં એક મુખ્ય ખેલાડી છે અને હાલમાં એશિયા કપમાં ભારતનો એકમાત્ર મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર છે.
ટીમ મેનેજમેન્ટે તેની ઈજા પછી તેના કાર્યભાર પર નજીકથી નજર રાખી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં પાંચમી ટેસ્ટ દરમિયાન તેને પીઠમાં ઈજા થઈ હતી. આ ઈજાને કારણે તે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાંથી બહાર થઈ ગયો. જોકે, તે પછીથી IPL 2025માં અને ત્રણ ટેસ્ટ રમ્યો, જેમાં તેની ફિટનેસ પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું.
શું બુમરાહને આરામ આપવામાં આવશે ?
અગાઉ એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે બુમરાહને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સિરીઝમાંથી આરામ આપવામાં આવશે, કારણ કે એશિયા કપ ફાઇનલ 28 સપ્ટેમ્બરે છે અને પહેલી ટેસ્ટ મેચ ફક્ત ચાર દિવસ પછી છે. જોકે, કોચ રાયન ટેન ડોશેટે જણાવ્યું છે કે બુમરાહ રમવાની શક્યતા છે, કારણ કે ટીમ તેને આગામી મેચો માટે તૈયાર રાખવા માંગે છે. ડોશેટે એમ પણ કહ્યું હતું કે એશિયા કપની સુપર 4 મેચો માટે બુમરાહને આરામ આપવામાં નહીં આવે, કારણ કે ટીમ મેનેજમેન્ટ ટુર્નામેન્ટ જીતવા માટે શ્રેષ્ઠ ટીમને મેદાનમાં ઉતારવા માંગે છે.
