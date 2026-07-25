/શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં ભારતે પહેલી સિરીઝ જીતી, બીજી T20માં ઝિમ્બાબ્વેને 90 રનથી હરાવ્યું

India vs Zimbabwe: ભારતે બીજી T20 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણી જીતી લીધી છે. શ્રેયસ ઐયરના કેપ્ટન તરીકેના કાર્યકાળની શરૂઆત ખરાબ રહી હોવા છતાં, ટીમ ઈન્ડિયા હવે તેમના નેતૃત્વમાં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. હરારેમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 219 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો હતો. જવાબમાં ઝિમ્બાબ્વે 129 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું અને ભારતની 90 રને જીત થઈ હતી. ભારતે હવે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય લીડ મેળવી લીધી છે, ત્રીજી મેચ 26 જુલાઈ, રવિવારના રોજ રમાશે.
સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટર ઈશાન કિશને ઝિમ્બાબ્વે સામેની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. અભિષેક શર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશીના આઉટ થયા પછી, તેણે જવાબદારી સંભાળી અને રનનો વરસાદ કર્યો. કિશને 44 બોલમાં 81 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. તિલક પણ 29 બોલમાં 60 રન બનાવીને ટીમ ઈન્ડિયાનો કુલ સ્કોર 219 સુધી પહોંચાડ્યો.
Game set and match ✅
A comprehensive and dominant 9⃣0⃣-run victory for #TeamIndia 🥳👏
With that they clinch the #ZIMvIND T20I series by 2⃣-0⃣ with one game to play 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d pic.twitter.com/0hfpuJ6aCx
— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
અભિષેક શર્મા બેટિંગમાં ફ્લોપ, બોલિંગમાં ચમક્યો
સ્ટાર બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા અત્યાર સુધી ઝિમ્બાબ્વે સામે રમાયેલી બંને મેચમાં બેટિંગમાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. જોકે, તેણે બીજી મેચમાં બોલિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, તેણે 2.5 ઓવરમાં 17 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી. ફાસ્ટ બોલર યશ ઠાકુરે પણ પોતાના ડેબ્યૂમાં પ્રભાવિત કર્યા, 4 ઓવરના સ્પેલમાં 30 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. પ્રિન્સ યાદવે પણ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે રવિ બિશ્નોઈ, શિવમ દુબે અને તિલક વર્માએ એક-એક વિકેટ લીધી.
ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 2-0થી અજેય લીડ સાથે ટીમ ઈન્ડિયા હવે ક્લીન સ્વીપ કરવાનો ટાર્ગેટ રાખશે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ત્રીજી T20 25 જુલાઈ રવિવારના રોજ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. આ મેચ સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે અને તેનું લાઈવ પ્રસારણ Unite8 સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર કરવામાં આવશે.