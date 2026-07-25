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શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં ભારતે પહેલી સિરીઝ જીતી, બીજી T20માં ઝિમ્બાબ્વેને 90 રનથી હરાવ્યું

India vs Zimbabwe: ભારતે બીજી T20 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણી પર કબજો જમાવ્યો છે. શ્રેયસ ઐયરનું કેપ્ટન તરીકે ડેબ્યૂ ભલે ખરાબ રહ્યું, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયા હવે તેના નેતૃત્વમાં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 25, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:23 PM IST
શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં ભારતે પહેલી સિરીઝ જીતી, બીજી T20માં ઝિમ્બાબ્વેને 90 રનથી હરાવ્યું

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં ભારતે પહેલી સિરીઝ જીતી, ઝિમ્બાબ્વેને 90 રનથી હરાવ્યું
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