IND-W vs SA-W Final Weather: શું વિશ્વકપની ફાઈનલમાં વરસાદ બનશે વિલન? નવી મુંબઈમાં આવું રહેશે હવામાન
IND W vs SA W: ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે આ ફાઇનલ નવી મુંબઈમાં રમાશે, જ્યાં ભારતીય ટીમે પોતાની સેમીફાઈનલ મેચ રમી હતી. તે મુકાબલામાં પણ વરસાદનું અનુમાન હતું, પરંતુ ઈન્દ્રદેવની મહેરબાની જોવા મળી હતી. શું ફાઈનલમાં પણ આવું થશે?
Trending Photos
ICC Women’s World Cup Final 2025: આઠ વર્ષ પછી, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને ફરી એકવાર પોતાની આતૂરતાનો અંત કરવાની તક મળી છે. 2017 ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે હારી ગયેલી ભારતીય ટીમ હવે 2 નવેમ્બર, રવિવારના રોજ પોતાના ચાહકો સામે ઘરઆંગણે ઇતિહાસ રચી શકે છે. તેમને દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી એક ભયાનક પડકારનો સામનો કરવો પડશે, જેની સામે તેઓ પહેલાથી જ લીગ તબક્કામાં હારનો સામનો કરી ચૂક્યા છે. જોકે, આ વખતે, ભારતીય ટીમ વધુ મજબૂત અને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ રહેશે. પરંતુ શું હવામાન ટીમ ઇન્ડિયાને ટાઇટલ જીતતા અટકાવશે, કે પછી તે પોતાની તરફેણ કરશે?
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ જ મેદાન પર ટીમ ઇન્ડિયાએ બીજા સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને રેકોર્ડ રન ચેઝ સાથે ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. તે સેમિફાઇનલ મેચ પર વરસાદ પડવાની સંભાવના હતી, પરંતુ હવામાન ભારતીય ટીમને અનુકૂળ રહ્યું હતું, અને જેમિમાહ રોડ્રિગ્સે કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર સાથે મળીને ટીમ ઇન્ડિયાને યાદગાર વિજય અપાવ્યો હતો.
કેવું રહેશે નવી મુંબઈનું વાતાવરણ?
પરંતુ શું રવિવારે હવામાન કેવું રહેશે? હવામાન વિભાગના અનુમાન પર નજર કરીએ તો રવિવાર 2 નવેમ્બરે નવી મુંબઈમાં વરસાદ થઈ શકે છે. પરંતુ મેચ દરમિયાન સાંજે હળવા વરસાદની આશંકા છે. Accuweather પ્રમાણે 5 કલાકથી 7 કલાક વચ્ચે થોડા સમય માટે વરસાદ પડી શકે છે. જો આમ થયું તો મેચમાં વિઘ્ન આવી શકે છે.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ આજે બપોરે 3:00 વાગ્યે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. નવીનતમ હવામાન અપડેટ મુજબ, નવી મુંબઈમાં બપોર અને સાંજે વરસાદની 25-50% શક્યતા છે. ભેજ વધુ રહેવાની ધારણા છે. વાદળછાયા વાતાવરણ અને હવામાનમાં ફેરફારને કારણે, મેચ દરમિયાન સમયાંતરે વરસાદ પડી શકે છે. રાત્રે મહત્તમ તાપમાન 34°C અને લઘુત્તમ તાપમાન 25°C સુધી ઘટી જવાની ધારણા છે.
ફાઈનલ રદ્દ થશે તો કોણ ચેમ્પિયન બનશે?
પરંતુ રાહતની વાત છે કે ત્યારબાદ રાત સુધી વરસાદની કોઈ સંભાવના નથી. પરંતુ આ અનુમાનમાં ફેરફાર આવી શકે છે. પરંતુ મેચમાં વચ્ચે-વચ્ચે વરસાદનું વિઘ્ન આવી શકે પરંતુ ભારે વરસાદની સંભાવના નથી. ફાઈનલ માટે રિઝર્વ ડે પણ રાખવામાં આવ્યો છે. જો આ બંને દિવસ મેચનું પરિણામ ન આવે તો ભારત-આફ્રિકાને સંયુક્ત વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે