IND vs ENG Match: ઇંગ્લેન્ડના આ ખેલાડીથી ભારતને રહેવું પડશે સાવધાન, પલટી શકે છે મેચ, ગાવસ્કરે આપી ચેતવણી

IND vs ENG Match: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ગુરૂવારે અને 05 માર્ચના રોજ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે સેમીફાઈનલ મેચ રમાવવા જઈ રહી છે, ત્યારે ભારતના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર સુનીલ ગાવસ્કરે ટીમ ઇન્ડિયાને આ ખેલાડીથી સાવધાન રહેવા માટે કહ્યું છે. કારણ કે તે ગમે ત્યારે મેચ પલટી શકે છે, તેની બેટિંગ સાથે બોલીંગમાં પણ ધાર છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 03, 2026, 03:45 PM IST
  • ભારતીય દિગ્ગજ સુનીલ ગાવસ્કરે ટીમ ઇન્ડિયાને ઇંગ્લેન્ડના ઇન-ફોર્મ ઓલરાઉન્ડરથી સાવધાન રહેવાની સલાહ આપી છે. 
  • IND vs ENG મેચમાં આ ઈંગ્લેંડનો ખેલાડી શિવમ દુબે જેવો પ્રભાવ પાડી શકે છે.
  • ગાવસ્કરે કહ્યું કે જો પિચ થોડી પણ સ્પિન આપે તો વિલ જેક્સ ભારત માટે મોટો પડકાર ઉભો કરી શકે છે.

IND vs ENG Match: 2026 T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ પહેલા, ભારતીય દિગ્ગજ સુનીલ ગાવસ્કરે ટીમ ઇન્ડિયાને ઇંગ્લેન્ડના ઇન-ફોર્મ ઓલરાઉન્ડરથી સાવધાન રહેવાની સલાહ આપી છે. ગાવસ્કર માને છે કે 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં IND vs ENG મેચમાં આ ઈંગ્લેંડનો ખેલાડી શિવમ દુબે જેવો પ્રભાવ પાડી શકે છે.

"જો ટર્ન આવે તો તે ખતરનાક સાબિત થશે."

ગાવસ્કરે કહ્યું કે જો પિચ થોડી પણ સ્પિન આપે તો વિલ જેક્સ ભારત માટે મોટો પડકાર ઉભો કરી શકે છે. તેમણે ખાસ કરીને સંજુ સેમસન, સૂર્યકુમાર યાદવ અને હાર્દિક પંડ્યાને જવાબદારી લેવાની સલાહ આપી.

ગાવસ્કરે કહ્યું કે જો થોડો પણ ટર્ન આવે તો તે અત્યંત ખતરનાક બની શકે છે. સંજુ સેમસન, સૂર્યકુમાર યાદવ અને હાર્દિક પંડ્યા તેને કેવી રીતે રમે છે તે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તે સારા ફોર્મમાં છે. નંબર 7 પર આવા ખેલાડીનું હોવું એ એક મોટો પ્લસ પોઈન્ટ છે, જેમ શિવમ દુબે બીજા દિવસે ભારત માટે હતો. 

ચાર ખેલાડીઓ ઓફ ધ મેચ, દરેક ભૂમિકામાં અસર

વિલ જેક્સે આ ટુર્નામેન્ટમાં ચાર વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો છે. તેણે અનેક વખત ટીમને મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢી છે. તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 18 બોલમાં અણનમ 32 રન બનાવીને મેચનો અંત કર્યો. શ્રીલંકા સામેની લો-સ્કોરિંગ મેચમાં, તેણે પહેલા ઝડપી કેમિયો રમ્યો અને પછી રન ચેઝને રોકવા માટે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી. તે પાવરપ્લેમાં ઓફ-સ્પિન પણ બોલિંગ કરી શકે છે, જે ભારતના ટોચના ક્રમ માટે પડકાર ઉભો કરી શકે છે.

વાનખેડેનો અનુભવ, પરંતુ ભારત સામે પ્રથમ T20I

જેક્સ IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો ભાગ રહ્યો છે અને વાનખેડેની પરિસ્થિતિઓથી પરિચિત છે. જો કે તેણે હજુ સુધી ભારત સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી, તે નોકઆઉટ મેચમાં બેધારી તલવાર સાબિત થઈ શકે છે, જે ભારત માટે એક અજાણ્યો પડકાર, ઇંગ્લેન્ડ માટે એક એક્સ-ફેક્ટર છે.

ગાવસ્કર 'ક્રેકર' મેચની અપેક્ષા

ગાવસ્કરે ભારત-ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલને અત્યંત રોમાંચક ગણાવી. તેમના મતે, બંને ટીમો સંતુલિત છે અને બેટિંગ અને બોલિંગમાં ઊંડાણ ધરાવે છે. આ મેચ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની વર્ચ્યુઅલ ક્વાર્ટર ફાઇનલ જેટલી જ રોમાંચક રહેશે. બંને ટીમો ખૂબ જ સંતુલિત છે. બેટિંગ, બોલિંગ, મિડલ ઓર્ડર, ફિનિશર્સ બંને ટીમ પાસે બધું જ છે.

વાનખેડે ખાતે મિશ્ર રેકોર્ડ

વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતનો સેમિફાઇનલ રેકોર્ડ પ્રભાવશાળી રહ્યો નથી. તેઓ 1987 ODI વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે અને 2016 T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે હારી ગયા હતા. જો કે, ભારતે અહીં શ્રીલંકાને હરાવીને 2011 ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ જીતી હતી. ગાવસ્કર માને છે કે ભૂતકાળના રેકોર્ડ વર્તમાન ટીમને અસર કરશે નહીં અને ભારત પાસે ફાઇનલમાં પહોંચવાની ક્ષમતા છે.

સતત ત્રીજી વખત સેમિનાર ટક્કર

આ સતત ત્રીજી વખત છે, જ્યારે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. બંને ટીમો પહેલાથી જ એકબીજાને હરાવી ચૂકી છે. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું ભારત સતત બીજી વખત ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચશે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

