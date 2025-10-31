Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ભારત આવશે વર્લ્ડકપ 2025ની ટ્રોફી, ટીમ ઇન્ડિયાનું ફાઇનલમાં જીતવું નક્કી, બની રહ્યા છે 4 મોટા સંયોગ

IND W vs SA W: આઈસીસી મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ 2 નવેમ્બરના રોજ નવી મુંબઈની ડો. ડી વાય પાટીલ સ્પોર્ટ્સ એકેડમી ખાતે રમાશે. જ્યાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ટક્કર થશે. ભારતીય મહિલા ટીમ ત્રીજી વખત વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી છે. ભારતીય ટીમ પાસે પોતાના ઘરેલું મેદાન પર પ્રથમ આઈસીસી ટ્રોફી જીતવાની મોટી તક છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:53 PM IST

Trending Photos

ભારત આવશે વર્લ્ડકપ 2025ની ટ્રોફી, ટીમ ઇન્ડિયાનું ફાઇનલમાં જીતવું નક્કી, બની રહ્યા છે 4 મોટા સંયોગ

IND W vs SA W: ડો. ડી વાય પાટીલ સ્પોર્ટ્સ એકેડમી, નવી મુંબઈમાં આઈસીસી મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ 2 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 3 વાગ્યાથી રમાશે. જ્યાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનો સામનો દક્ષિણ આફ્રિકાની મજબૂત ટીમ સામે થશે. આફ્રિકાએ ઇંગ્લિશ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને હરાવીને ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચેલી ટીમ ઇન્ડિયા પાસે પ્રથમ આઈસીસી ટ્રોફી ઉંચકવાની મોટી તક છે. ટીમ ઇન્ડિયાની જીતના 3 નહીં પણ 4 મોટા સંયોગો બની રહ્યા છે.

1. આઠ વર્ષ બાદ ફરી વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ રમી રહી છે ટીમ ઇન્ડિયા
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ 8 વર્ષના અંતરાલ પછી ફરી વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ રમી રહી છે. મિતાલી રાજની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ વર્ષ 2017 માં પણ વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ રમી હતી. બિલકુલ આવું જ કંઈક વર્ષ 2011 માં પણ થયું હતું. તે સમયે મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની ટીમ પણ 8 વર્ષ પછી વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ રમી રહી હતી. તે પહેલા ભારતે વર્ષ 2003 માં સૌરવ ગાંગુલીની આગેવાની હેઠળ વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ રમી હતી. આથી, હરમનપ્રીત કૌરની ટીમ પણ ધોનીની સેનાની જેમ ઇતિહાસ રચી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

India and South Africa have a date with destiny on 2 November 🤩

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 31, 2025

2. મુંબઈમાં જ રમાઈ રહી છે ફાઇનલ મેચ
વનડે વિશ્વ કપ 2011 ની ફાઇનલ મેચ મુંબઈમાં જ રમાઈ હતી. અને હવે વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ નવી મુંબઈમાં રમાઈ રહી છે. આ સંયોગના કારણે પણ ભારતીય ચાહકોમાં આશા જાગી રહી છે.

3. ફાઇનલ મેચની તારીખ - 2
આ ઉપરાંત તમને જણાવી દઈએ કે 2011 અને 2025 બંનેની ફાઇનલ 2 તારીખે જ છે. 2011 ની ફાઇનલ 2 એપ્રિલના રોજ રમાઈ હતી, જ્યારે 2025 ની ફાઇનલ મેચ 2 નવેમ્બરના રોજ રમાવાની છે. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ પણ ચાહકોની સાથે આ સંયોગને સાચો પડતો જોવા ઈચ્છશે.

4. WPL જીત્યા બાદ ICC ટ્રોફી જીતવાનો સંયોગ
ધોનીએ વર્ષ 2011 માં આઈપીએલ જીતી હતી. તો વળી, વર્ષ 2025 માં જ હરમનપ્રીત કૌરની ટીમે પણ WPL નો ખિતાબ જીત્યો છે. આથી, તે ફરી એકવાર ટ્રોફી પોતાના નામે કરવા ઈચ્છશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
ind w vs sa wind w vs sa w finalicc women odi world cup 2025Team Indiaindian women cricket teamodi world cup 2011

Trending news