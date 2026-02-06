ભારત છઠ્ઠી વખત બન્યું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન, ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડને કચડ્યું; વૈભવ સૂર્યવંશી બન્યો જીતનો હીરો
India U19 World Cup Champion 2026: ભારત અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026નું વિજેતા બન્યું છે. ફાઈનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડને 100 રનથી હરાવ્યું છે. આ છઠ્ઠી વખત છે જ્યારે ભારત અંડર-19 લેવલ પર વિશ્વ વિજેતા બન્યું છે. વૈભવ સૂર્યવંશીના 175 રન અને બોલરોના દમદાર પ્રદર્શને ભારતને ઐતિહાસિક જીત અપાવી છે. ઈંગ્લેન્ડ પાસે તક હતી કે, તેઓ 28 વર્ષથી ચાલી આવતા પોતાના ખિતાબના દુકાળનો અંત લાવે, પરંતુ અંગ્રેજો ભારતીય ટીમની પડકારને પાર કરી શક્યા નહીં.
India U19 World Cup Champion 2026: ભારતે ચાર વર્ષ બાદ ફરી એકવાર અંડર-19 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. શુક્રવારે (6 ફેબ્રુઆરી) હરારેમાં રમાયેલી ફાઈનલ મેચમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડ સામે 100 રનથી ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો. આ અગાઉ 2022માં પણ ટીમ ઈન્ડિયાએ આ જ ટીમને હરાવીને ટ્રોફી જીતી હતી.
ભારતે રેકોર્ડ છઠ્ઠી વખત આ ટ્રોફી પોતાના નામે કરી છે. અત્યાર સુધી ઓસ્ટ્રેલિયાએ ચાર અને પાકિસ્તાને બે વાર આ ટુર્નામેન્ટ જીતી છે. આયુષ મ્હાત્રેની કેપ્ટન્સીમાં ભારતીય ટીમ આ આખી ટુર્નામેન્ટમાં અજેય રહી હતી. ગ્રુપ રાઉન્ડમાં અમેરિકા, બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યા બાદ સુપર સિક્સમાં ઝિમ્બાબ્વે અને પાકિસ્તાન પર જીત મેળવી હતી. સેમીફાઈનલમાં અફઘાનિસ્તાનને પરાજય આપીને ભારતે ફાઈનલમાં પોતાની જગ્યા પાકી કરી હતી.
વૈભવ સૂર્યવંશીની ઐતિહાસિક ઈનિંગ
ફાઈનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ભારતનો પડકાર હતો. ઇંગ્લેન્ડની ટીમ 1998 પછી ચેમ્પિયન બનવાનું સપનું લઈને મેદાનમાં ઉતરી હતી. ભારતીય કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ સમયે ભારતના યુવા સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશીએ એવી ઈનિંગ રમી કે જેણે બધા ચોંકાવી દીધા. વૈભવે માત્ર 80 બોલમાં 175 રન ફટકારી દીધા હતા. પોતાની આ વિસ્ફોટક ઈનિંગમાં તેણે 15 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા માર્યા હતા.
વૈભવ સૂર્યવંશી ઉપરાંત કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ પણ 51 બોલમાં 53 રનનું યોગદાન આપ્યું. વેદાંત ત્રિવેદીએ 36 બોલમાં 32 રન અને વિહાન મલ્હોત્રાએ 36 બોલમાં 30 રનનું યોગદાન આપ્યું. વિકેટકીપર અભિજ્ઞાન કુંડુએ 31 બોલમાં 40 રન અને કનિષ્ક ચૌહાણે 20 બોલમાં અણનમ 37 રન બનાવીને ટીમનો સ્કોર 400ને પાર પહોંચાડ્યો હતો. ભારતે 50 ઓવરમાં 9 વિકેટે 411 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો.
ઇંગ્લેન્ડની કારમી હાર
ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી મળેલ 412 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઇંગ્લેન્ડ 40.2 ઓવરમાં માત્ર 311 રન બનાવી શકી હતી. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી કેલેબ ફાલ્કનરે સૌથી વધુ 115 રન બનાવ્યા હતા. તેઓ એક છેડે એકલા લડતા રહ્યા, જ્યારે બીજા છેડે સતત વિકેટો પડતી રહી. બેન ડોકિન્સે 66 અને બેન મેયસે 45 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન થોમસ રિયુએ 31 રનની ઈંનિગ રમી હતી. જ્યારે જેમ્સ મિન્ટોએ 28 રન બનાવ્યા અને ફોકનર સાથે મળીને આઠમી વિકેટ માટે 92 રન ઉમેર્યા, જેનાથી ભારતનો વિજય વિલંબિત થયો. ફાલ્કનરેની સદી માત્ર 63 બોલમાં બની. ફાલ્કનરે શાનદાર સદી ફટકારીને ટીમને જીત તો ન અપાવી શક્યો પરંતુ તેણે બધાના દિલ જરૂર જીતી લીધા છે.
