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એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત, લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં સદી ફટકારનાર ખેલાડી બહાર

India Women's Asia Cup 2026 Squad : એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી. યાસ્તિકા ભાટિયા ફરી એકવાર આ ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી છે. તો શ્રેયંકા પાટિલની જગ્યાએ પ્રેમા રાવતને તક આપવામાં આવી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 02, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:30 PM IST
એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત, લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં સદી ફટકારનાર ખેલાડી બહાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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