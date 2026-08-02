/એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત, લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં સદી ફટકારનાર ખેલાડી બહાર

India Women's Asia Cup 2026 Squad : એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હરમનપ્રીત કૌર આ ટુર્નામેન્ટમાં 15 સભ્યોની ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. પસંદગીકારોએ આગામી એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદ કરાયેલી ટીમમાંથી મુખ્ય ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા છે, જેમાં ફક્ત એક જ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પસંદગી અંગે સૌથી મોટો ચર્ચાનો મુદ્દો લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં શાનદાર સદી ફટકારવા છતાં યાસ્તિકા ભાટિયાને બહાર રાખવાનો છે. તેના બદલે પસંદગીકારોએ ફરી એકવાર 18 વર્ષીય જી. કમલિની પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે.
એશિયન ગેમ્સ ટીમમાંથી એકમાત્ર ફેરફાર શ્રેયંકા પાટિલની ગેરહાજરી છે. તે હાલમાં T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન થયેલી પગની ઘૂંટીના લિગામેન્ટની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહી છે. જોકે શ્રેયંકાને અગાઉ જાહેર કરાયેલ એશિયન ગેમ્સ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી, તેમ છતાં તેની ભાગીદારી અંતિમ ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરવાને આધીન હતી.
પ્રેમા રાવત વર્લ્ડ કપમાં ફક્ત એક જ મેચ રમી
24 વર્ષીય પ્રેમા રાવતને વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ફક્ત એક જ મેચ રમવાની તક મળી. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તે એકમાત્ર મેચમાં તેણીએ 2 બોલમાં અણનમ 3 રન બનાવ્યા અને 2 ઓવરમાં 21 રન આપ્યા અને એકપણ વિકેટ લીધી નહોતી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની છેલ્લી લીગ મેચ હાર્યા બાદ ભારત વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું.
એશિયા કપ 2026 ક્યારે શરૂ થશે ?
એશિયા કપનું શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી, આ ટુર્નામેન્ટ ઓગસ્ટના અંતથી સપ્ટેમ્બરના મધ્ય સુધી યોજાવાની ધારણા છે. આ પછી તરત જ એશિયન ગેમ્સ 17થી 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જાપાનમાં યોજાશે. દરમિયાન, ભારતીય ટીમના ચાર સ્ટાર ખેલાડીઓ વાઈસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા અને રિચા ઘોષ હાલમાં ઇંગ્લેન્ડમાં 'ધ હન્ડ્રેડ' લીગમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.
એશિયા કપ માટે ભારતીય મહિલા ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, ભારતી ફુલમાલી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, રાધા યાદવ, પ્રેમા રાવત, અરુંધતી રેડ્ડી, ક્રાંતિ ગૌડ, રેણુકા સિંહ, એન. શ્રી ચરાણી, નંદની શર્મા.
રિઝર્વ: પ્રતિકા રાવલ, ઉમા છેત્રી (વિકેટકીપર), વૈષ્ણવી શર્મા, સયાલી સતઘરે, મિનુ મણિ