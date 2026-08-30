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Women’s Asia Cup 2026: આજે ભારત અને થાઈલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, જાણો ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકાશે

મહિલા એશિયા કપ 2026મા આજે ભારત પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ટીમ ઈન્ડિયાની ટક્કર થાઈલેન્ડ સામે થવાની છે. કૌરની સેના જીત સાથે ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત કરવા મેદાનમાં ઉતરશે. જાણો ક્યારે શરૂ થશે મેચ અને કઈ જગ્યાએ લાઇવ પ્રસારણ થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:57 AM IST
Women’s Asia Cup 2026: આજે ભારત અને થાઈલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, જાણો ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકાશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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