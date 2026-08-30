/Women’s Asia Cup 2026: આજે ભારત અને થાઈલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, જાણો ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકાશે

Women’s Asia Cup 2026: મહિલા એશિયા કપ 2026ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા આ ટૂર્નામેન્ટ જીતવા માટે તૈયાર છે. ટીમ પોતાના અભિયાનની શરૂઆત આજથી કરશે. ભારત પોતાના પ્રથમ મુકાબલામાં થાઈલેન્ડ સામે ટકરાશે. ભારતીય ટીમ હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાનીમાં જીત સાથે શરૂઆત કરવા ઈચ્છશે. બેટિંગ અને બોલિંગમાં ટીમ પાસે ઘણા સારા વિકલ્પ છે. આવો તમને જણાવીએ આ મેચ ક્યારે શરૂ થશે અને તમે કઈ જગ્યાએ લાઈવ જોઈ શકશો.
બેટિંગ ટીમ ઈન્ડિયાની મજબૂત
વર્તમાન સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયાની બેટિંગ મજબૂત છે. સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્મા ઈનિંગની શરૂઆત કરશે. બંને સારા ફોર્મમાં પણ છે. ખાસ કરી શેફાલી આક્રમક શરૂઆત માટે જાણીતી છે. ઈજાને કારણે જેમિમા રોડ્રિગ્સ આ ટૂર્નામેન્ટમાં રમી રહી નથી, તેવામાં ત્રીજા ક્રમે પ્રતિકા રાવલને તક આપવામાં આવી શકે છે.
આ સિવાય મીડલ ઓર્ડરમાં ઋચા ઘોષ અને હરમનપ્રીત કૌર જવાબદારી સંભાળશે. જ્યારે ટીમને આગળ લઈ જવાની જવાબદારી ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્મા પાસે હશે. તેણે હંમેશા બેટિંગ અને બોલિંગમાં ઉલ્લેખનીય પ્રદર્શન કર્યું છે. ભારતની બોલિંગ પણ મજબૂત છે. ફાસ્ટ બોલિંગની જવાબદારી રેણુકા ઠાકુર અને ક્રાંતિ ગૌડના ખભા પર રહેશે. જ્યારે સ્પિનમાં પણ ઘણા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે.
𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐌 𝐈𝐒 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐓𝐎 𝐇𝐈𝐓. 🌪️💙
India are ready to begin their #DPWorldWomensAsiaCup2026 campaign with a bang!
Watch India vs Thailand, TODAY at 7:30 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & #SonyLIV.#SonySportsNetwork #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/LB1vcDhA6z
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 30, 2026
ક્યારે શરૂ થશે મેચ?
ટીમ ઈન્ડિયા અને થાઈલેન્ડની ટક્કર દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં થશે. સ્પિનર્સને આ પિચ પર મદદ મળે છે. ભારતીય સમયાનુસાર મેચ રાત્રે 8 કલાકે શરૂ થશે. આ મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ જોવા મળશે. આ સિવાય સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ થશે.
એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, પ્રતિકા રાવલ, ભારતી ફુલમાણી, ઋચા ઘોષ, જી કામલિની, દીપ્તિ શર્મા, પ્રેમા રાવત, રાધા યાદવ, અરૂંધતિ રેડ્ડી, રેણુકા સિંહ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચરણી અને નંદની શર્મા.