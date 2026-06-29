/ભારતીય મહિલા ટીમની 2028 ઓલિમ્પિકમાં એન્ટ્રી, પુરુષ ટીમે જોવી પડશે રાહ

LA Olympics 2028 : આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ (IOC)એ લોસ એન્જલસ 2028 ઓલિમ્પિકમાં ક્રિકેટની વાપસી માટે ક્વોલિફિકેશન નિયમો જાહેર કર્યા છે. ICC અને IOCએ સાથે મળીને LA28 ગેમ્સમાં ક્રિકેટમાં ભાગ લેવા માટે ટીમોની પસંદગી કરવાની પ્રક્રિયા સ્પષ્ટ કરી છે. વધુમાં ટીમોને ક્વોલિફાય થવાની એક અંતિમ તક આપવા માટે પ્રથમ વખત એક ખાસ ઓલિમ્પિક ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટ યોજાશે.
6 પુરુષ ટીમો અને 6 મહિલા ટીમો ભાગ લેશે
128 વર્ષ પછી ક્રિકેટની ઓલિમ્પિકમાં વાપસી થઈ રહી છે. તેથી ક્રિકેટનો ખરો ઉત્સાહ 2028માં અમેરિકાના લોસ એન્જલસમાં યોજાનાર ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં જોવા મળશે. આ ઐતિહાસિક ટુર્નામેન્ટની બધી મેચ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. આ ઓલિમ્પિકમાં વિશ્વભરમાંથી ફક્ત 6 પુરુષ ટીમો અને 6 મહિલા ટીમોને જ ભાગ લેવાની તક મળશે.
સૌથી સારી વાત એ છે કે એશિયા, આફ્રિકા, યુરોપ અને ઓશનિયા જેવા વિવિધ ખંડોની ટીમો રમવાનું કન્ફર્મ છે. આનો અર્થ એ છે કે વિશ્વના દરેક ખૂણાના ક્રિકેટ ચાહકો તેમની મનપસંદ ટીમોને ઓલિમ્પિક મેડલ માટે એકબીજા સામે સ્પર્ધા કરતી જોઈ શકશે.
ભારતીય મહિલા ટીમ ક્વોલિફાય
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના આધારે ઓલિમ્પિકમાં ક્વોલિફાય કરી લીધું છે. ભારત ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા, ગ્રેટ બ્રિટન અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમોએ પણ ક્વોલિફાય કર્યું છે. જો કે, ભારત ચાલુ મહિલા વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું નહોતું.
ભારતીય પુરુષ ટીમે છ મહિના રાહ જોવી પડશે
પુરુષોની ક્રિકેટ ટીમો માટે રેન્કિંગ નિર્ણાયક રહેશે. ભારતીય પુરુષ ટીમે છ મહિના રાહ જોવી પડશે. કટ-ઓફ તારીખ 31 ડિસેમ્બર, 2026 નક્કી કરવામાં આવી છે. સીધા ક્વોલિફાય થવા માટે ભારતને આ વર્ષના અંત સુધીમાં ICC T20 રેન્કિંગમાં ટોચની ક્રમાંકિત એશિયન ટીમ બનવું જરૂરી છે. ભારતીય પુરુષોની ટીમને તાજેતરમાં બે મેચની T20 શ્રેણીમાં આયર્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
અમેરિકાને મળી શકે છે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી
યજમાન રાષ્ટ્ર તરીકે અમેરિકાની પુરુષ અને મહિલા ટીમો ઓલિમ્પિક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં સીધી પ્રવેશ મેળવી શકે છે, જે ચોક્કસ શરતને આધીન છે. તેઓએ 30 જૂન, 2026 અને 31 ડિસેમ્બર, 2026 વચ્ચે ICC T20 રેન્કિંગમાં વિશ્વની ટોચની 15 ટીમોમાં સ્થાન મેળવવું જરૂરી છે. જો આ સમયગાળા દરમિયાન યુએસ ટીમો ટોપ-15માં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમને સીધો પ્રવેશ મળશે નહીં અને સ્થાન આગામી શ્રેષ્ઠ ક્રમાંકિત ટીમને આપવામાં આવશે.
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે ખાસ નિયમ
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ એક દેશ નથી પરંતુ ઘણા નાના કેરેબિયન રાષ્ટ્રોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સંયુક્ત ટીમ છે. કારણ કે ફક્ત એક જ દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ટીમો ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લઈ શકે છે, તેથી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ નામથી સ્પર્ધા કરતી ટીમ અયોગ્ય છે. આને માટે એક ખાસ નિયમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. જો વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ 31 ડિસેમ્બર, 2026 સુધીમાં વિશ્વની ટોપ-8માં રહે છે, તો તે તમામ કેરેબિયન દેશો વચ્ચે એક અલગ ટુર્નામેન્ટ યોજવામાં આવશે. આ ટુર્નામેન્ટના વિજેતાને ઓલિમ્પિક ક્વોલિફાયર મેચોમાં ભાગ લેવા માટે પસંદ કરવામાં આવશે.
ફાઇનલ સ્પોટ ક્વોલિફાયર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે
ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ પાંચ ટીમો ICC પુરુષોના રેન્કિંગ અને ચાલુ ટુર્નામેન્ટમાં પ્રદર્શનના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. જોકે, છઠ્ઠી અને અંતિમ ટીમ પસંદ કરવા માટે 2027માં એક ખાસ ICC ઓલિમ્પિક ક્વોલિફાયર ટુર્નામેન્ટ યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લેશે અને વિજેતાને ઓલિમ્પિકમાં ટિકિટ મળશે.