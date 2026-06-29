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ભારતીય મહિલા ટીમની 2028 ઓલિમ્પિકમાં એન્ટ્રી, પુરુષ ટીમે જોવી પડશે રાહ

LA Olympics 2028 : ICC અને IOCએ લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિક્સ 2028માં ક્રિકેટની વાપસી માટે ક્વોલિફિકેશન નિયમો જાહેર કર્યા છે. આ નિયમો હેઠળ ભારતીય મહિલા ટીમ આગામી ઓલિમ્પિક્સ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. ત્યારે પુરુષ ટીમને હજુ રાહ જોવી પડશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 29, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:11 PM IST
ભારતીય મહિલા ટીમની 2028 ઓલિમ્પિકમાં એન્ટ્રી, પુરુષ ટીમે જોવી પડશે રાહ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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