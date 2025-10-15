એક ભૂલ ભારતીય ટીમને પડી ગઈ ભારે, ICCએ ફટકારી સજા !
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે નિર્ધારિત સમય કરતાં ઓછી ઓવર ફેંક્યા બાદ ધીમા ઓવર-રેટ બદલ ભારતીય મહિલા ટીમને તેની મેચ ફીના પાંચ ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
બુધવારે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI વર્લ્ડ કપ મેચ દરમિયાન સ્લો ઓવર-રેટ બદલ ભારતીય મહિલા ટીમને મેચ ફીના પાંચ ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. રવિવારે વિશાખાપટ્ટનમમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ રેકોર્ડ ચેઝમાં ભારતને ત્રણ વિકેટથી હરાવ્યું. રવિવારે ઇન્દોરમાં ભારત હવે ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે.
ICCએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમીરાત ICC ઇન્ટરનેશનલ પેનલ ઓફ મેચ રેફરીના મિશેલ પરેરાએ ભારત પર આ દંડ ફટકાર્યો હતો કારણ કે ભારતે નિર્ધારિત સમય કરતા એક ઓવર ઓછી ફેંકી હતી. પરિણામે, તેના ખેલાડીઓ પર તેમની મેચ ફીના પાંચ ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે." ICC એ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે દંડ સ્વીકાર્યો છે અને પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો છે અને ઔપચારિક સુનાવણીની કોઈ જરૂર નથી.
મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને કોચિંગ સ્ટાફના સભ્યોએ શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિરની મુલાકાત લીધી અને ભગવાનના દર્શન કર્યા, ભસ્મ આરતીમાં ભાગ લીધો અને આશીર્વાદ લીધા હતા. ટીમના મુખ્ય સભ્યોમાં કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના, પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, દીપ્તિ શર્મા, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, અરુંધતી રેડ્ડી, રાધા યાદવ, શ્રી ચારણી, તેમજ અન્ય ખેલાડીઓ અને કોચિંગ સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે.
આ પ્રસંગે શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિર વ્યવસ્થાપન સમિતિ વતી નાયબ પ્રશાસક એસ. એન. સોનીએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના તમામ સભ્યોનું સ્વાગત અને સન્માન કર્યું.
