Prev
Next

Womens World Cup Qualification Scenario: ઈંગ્લેન્ડ સામે હાર છતાં સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે ભારત, આ છે સમીકરણ

India Women vs England Women: ભારતે ઈંગ્લેન્ડ સામે 4 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર છતાં ભારત સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે. સેમીફાઈનલ માટે માત્ર એક જગ્યા ખાલી છે અને દાવેદાર બે છે. આવો તમને સમીકરણ સમજાવીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 20, 2025, 12:07 PM IST

Trending Photos

Womens World Cup Qualification Scenario: ઈંગ્લેન્ડ સામે હાર છતાં સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે ભારત, આ છે સમીકરણ

India Womens World Cup 2025 Semifinal Qualification Scenario: સાઉથ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને હવે ઈંગ્લેન્ડ, સતત ત્રણ હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાનું વિશ્વ કપ જીતવાનું સપનું ખતરામાં પડી ગયું છે. ઈન્દોરમાં રવિવારે રમાયેલી મેચમાં ભારતીય ટીમે 4 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. એક સમય એવો હતો જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા સરળતાથી મેચ જીતી રહી હતી પરંતુ કેટલાક ખરાબ શોટ્સે ટીમની દશા અને દિશા બગાડી દીધી અને પરિણામ તે આવ્યું કે મેચ ટીમના હાથમાંથી નીકળી ગઈ. આ હાર બાદ સું ટીમ ઈન્ડિયા સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકશે? આ એક મોટો સવાલ છે. આવો અમે તમને સમીકરણો જણાવીએ.

સેમીફાઈનલમાં પહોંચી જશે ભારત?
ઈંગ્લેન્ડ સામે હાર બાદ પણ ટીમ ઈન્ડિયા સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે, પરંતુ હવે સ્થિતિ કરો યા મરોની છે. ભારતના પાંચ મેચમાં 4 પોઈન્ટ છે અને તે ટેબલમાં ચોથા સ્થાને છે. ન્યૂઝીલેન્ડના પણ ચાર પોઈન્ટ છે, પરંતુ તેની નેટ રનરેટ ભારતથી ખરાબ છે. સેમીફાઈનલમાં પહોંચવા માટે હવે ટીમ ઈન્ડિયા માટે સૌથી સરળ રસ્તો આગામી બંને મેચમાં જીત છે. ભારતીય ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ સામે રમવાનું છે. આ બંને મેચમાં જીત હાસિલ કરી ટીમ ઈન્ડિયા સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જો ભારત એક મેચ હારે તો શું થશે?
પરંતુ અહીં સવાલ છે કે જો ભારત બાકીની બંને મેચમાંથી એક હારે તો શું થશે? ભારત જો એક મેચ હારે તો સેમીફાઈનલની ટિકિટ માટે ન્યૂઝીલેન્ડ પર નિર્ભર રહેવું પડશે, સાથે તેણે પોતાની એક મેચ મોટા અંતરથી જીતવી પડશે. કુલ મળી ટીમ ઈન્ડિયા પાસે હજુ પણ સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાની તક છે.

ભારત-ઈંગ્લેન્ડ મેચમાં શું થયું?
ઈંગ્લેન્ડે હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 288 રન રન બનાવ્યા હતા. હેધર નાઇટએ કમાલની બેટિંગ કરતા 91 બોલમાં 109 રન ફટકાર્યા હતા. વિકેટકીપર એમી જોન્સે પણ 56 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ભારત તરફથી દીપ્તિ શર્માએ 4 અને શ્રી ચરણીએ બે વિકેટ મેળવી હતી. હરમનપ્રીત કૌરે 70, સ્મૃતિ મંધાના 88 અને દીપ્તિ શર્માની 50 રનની ઈનિંગ છતાં ભારતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
WWC 2025Womens World Cup 2025

Trending news