ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ભારતની દીકરીઓએ રચ્યો ઇતિહાસ, એક મહિનાની અંદર દેશને અપાવ્યો બીજો વર્લ્ડ કપ

ભારતીય મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતે નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવીને બ્લાઇન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. પહેલીવાર મહિલા બ્લાઇન્ડ વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:40 PM IST

ભારતે નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવીને પહેલો બ્લાઇન્ડ વિમેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. રવિવારે કોલંબોમાં આ મેચ રમાઈ હતી. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેમાં નેપાળ 114 રન જ બનાવી શક્યું હતું. જવાબમાં ભારતે 12 ઓવરમાં 117 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી, જેના કારણે ભારત ચેમ્પિયન બન્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવી ટીમો પણ સામેલ હતી.

ભારત તરફથી ફુલા સરીને 27 બોલમાં 44 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. નેપાળ તરફથી સરિતા ઘિમિરે 38 બોલમાં 35 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. આ ટુર્નામેન્ટ શ્રીલંકા અને ભારત દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાઈ હતી. ફાઇનલ મેચ શ્રીલંકાના સૌથી જૂના ટેસ્ટ સ્થળ પી. સરવનમુટ્ટુ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાઈ હતી.

બ્લાઈન્ડ ક્રિકેટ એક અનોખી રમત છે. તેમાં બોલ બેરિંગ્સથી ભરેલા સફેદ પ્લાસ્ટિક બોલનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે બોલ ફરે છે, ત્યારે તે ખડખડાટ અવાજ કરે છે, જેનાથી ખેલાડીઓ તેને સાંભળી શકે છે. બોલરે બેટ્સમેનને પૂછવું પડે છે કે શું તે તૈયાર છે. પછી બોલિંગ કરતી વખતે "પ્લે" એવું બોલવું પડે છે. 

નિયમિત ક્રિકેટની જેમ બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટમાં દરેક ટીમમાં 11 ખેલાડીઓ હોય છે. જો કે, ઓછામાં ઓછા ચાર ખેલાડીઓ સંપૂર્ણપણે બ્લાઈન્ડ હોવા જોઈએ. રમતમાં નિષ્પક્ષતા રાખવા માટે બધા ખેલાડીઓએ આંખે પાટા બાંધવા પડે છે. ફિલ્ડરો તેમની સ્થિતિ દર્શાવવા માટે એક વાર તાળી પાડે છે. અન્ય ખેલાડીઓ આંશિક રીતે બ્લાઈન્ડ હોય છે. તેમને તેમની દૃષ્ટિ ક્ષમતાના આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. આ અંતર B2 ખેલાડીઓ માટે બે મીટર અને B3 ખેલાડીઓ માટે છ મીટર છે. દરેક ટીમમાં વધુમાં વધુ આઠ B1 (સંપૂર્ણપણે બ્લાઈન્ડ) ખેલાડીઓ હોઈ શકે છે. B1 ખેલાડીએ બનાવેલ દરેક રન બમણો ગણાય છે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Blind Women T20 World Cupindia blind women cricket teamT20 World Cup 2025

